تصدير 44 ألف طن فوسفات عبر ميناء سفاجا إلى إندونيسيا

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أنّ إجمالي عدد السفن الموجودة على أرصفة موانئ الهيئة 12 سفينة، وجرى تداول 58 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و762 شاحنة و64 سيارة.

وأوضح بيان المركز، أنّ حركة الواردات شملت 5500 طن بضائع، و378 شاحنة، و42 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 52500 طن بضائع، و384 شاحنة و22 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين بوسيدون اكسبريس وMINDANAO قادمة فارغة لشحن فوسفات، ومغادرة 3 سفن وهي MERLIN وعلى متنها 44 ألف طن فوسفات تصدير إلى إندونيسيا، وأمل والقاهرة، فيما استقبل الميناء أمس العبارة أمل، وغادرت السفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية 2،

تداول 58 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

كما يشهد ميناء نويبع تداول 3200 طن بضائع و290 شاحنة، حيث استقبل الميناء اليوم السفينة سينا، فيما شهد الميناء أمس رحلات مكوكية (وصول / سفر) للسفن الثلاث وهي أيلة، سينا وبريدج.

ميناء سفاجا

كما يستعد ميناء بورتوفيق لمغادرة السفينة النوي اكسبريس فارغة متجهة إلى جدة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2950 راكبت بموانيها.