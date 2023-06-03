هدوء في امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بالشرقية

انطلقت صباح اليوم السبت الموافق امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للدور الأول للعام الدراسي 2023/2022، وقام الدكتور السيد أحمد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية بتفقد عدد من لجان إدارة شرق الزقازيق خلال الزيارة وأكد رئيس المنطقة على ضرورة تفعيل تعليمات فضيلة وكيل الأزهر الشريف ورئيس قطاع المعاهد الأزهرية موضحًا الدور الذي تقوم به المنطقة للخروج بالامتحانات على أفضل صورة.

ضبط النفس وتوفير البيئة والمناخ المناسب للطلاب

شدد رئيس أزهر الشرقية على أهمية ضبط النفس وتوفير البيئة والمناخ المناسب للطلاب لأداء الامتحانات بهدوء ويسر.

عدم تسجيل غرف المتابعة أي شكاوى

وقال الجنيدي إن الطلاب بذلوا جهودا كبيرة طوال العام، لذا علينا توفير الجو المناسب لهم في لجان الامتحانات وهذا حقهم وواجبهم علينا، موضحًا أن هذا وقت ثمرة عام كامل لطالب اجتهد طوال العام، كما أنه وقت الحصاد لأسرة ضحت بالغالي والنفيس لوصول أبنائهم إلى هذه اللحظة الفارقة في حياة ومستقبل أبنائهم، لذا علينا أن نكون عند حسن ظنهم .

َويؤدي طلاب القسم العلمي امتحانات اليوم الأول في مادتي الفقه والحديث ولم تسجل غرف المتابعة بالمنطقة أي شكوى تخص الامتحانات من حيث عدم ملائمتها لوقت الإجابة المخصص لها أو خروجها عن المناهج المقررة.

يشار أن منطقة الشرقية الأزهرية في حالة انعقاد دائم للخروج بالامتحانات على الوجه الأكمل حيث يؤدي طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية الامتحانات من خلال 58 لجنة تم توزيعها على سبع عشر إدارة تعليمية.