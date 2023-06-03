التعليم تعلن موعد الاعتذارات عن امتحانات الثانوية العامة 2023.. الحالات والشروط

حددت لجان الإدارة مواعيد تقديم اعتذارات عن أعمال امتحانات الثانوية العامة 2023، إذ تبدأ من الثلاثاء 6 يونيو الجاري وحتى 8 من الشهر نفسه بمقار المدارس التي تحددها المديريات التعليمية والإدارات.

حالات الاعتذارات عن امتحانات الثانوية العامة 2023

وأكّدت لجان الإدارة والمراقبة بامتحانات الثانوية العامة 2023، أنَّ هناك حالات يتمّ قبول الاعتذارات فيها وهي:

- قومسيون طبي حديث ومختوم من المجلس الطبي العلم مدون بع يعفى من أعمال الامتحانات أو ممنوع من السفر لهذا العام.

- العمل جزء من الوقت وتقديم صورة معتمدة من المستند.

- سفر الزوج أو عمله بمنطقة نائية مع تقديم صورة من المستند الدال على ذلك.

- الإحالة إلى المعاش أثناء أداء الامتحانات مع تقديم المستندات.

- ندب الزوج أو الزوجة لأعمال امتحانات الثانوية العامة يتمّ الاعتذار لأحدهما مع ضرورة إحضار أصل خطاب الندب للزوجين.

- رعاية طفل مريض بمرض مزمن أو معاق مع تقديم صورة من التقرير الطبي.

- عجز 5% مع تقديم صورة من المستند.

- ندب لأعمال امتحانات أخرى.

- وجود طفل رضيع لا يزيد على عامين صورة من شهادة الميلاد المميكنة.

- وفاة الزوج أو الزوجة بما لا يتجاوز العام مع تقديم صورة شهادة الوفاة.

اعتذارات الثانوية العامة 2023

- الحرمان من أعمال الامتحانات مع تقديم صورة معتمدة من المستند.

- خصومة ثأرية مع تقديم خطاب حديث صادر من مديرية الأمن التابع لها المنتدب.

- الاستدعاء للتجنيد مع تقديم صورة من المستند.

- الحصول على إجازة دون مرتب.

وأكّدت لجان الإدارة أنَّه لن يتمّ قبول أي اعتذارات من مقدري الدرجات إلا من خلال مشرف عام تقدير الدرجات بامتحانات الثانوية العامة.