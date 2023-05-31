تجهيز 14 استراحة للمشاركين في امتحانات الثانوية العامة 2023 ببني سويف

أعلن الدكتور محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة بني سويف، تجهيز 14 استراحة على مستوى المحافظة، ودعمها بكافة مستلزمات الإعاشة والاستضافة وكافة التجهيزات المطلوبة، للتيسير على الملاحظين والقائمين على أعمال امتحانات الثانوية العامة في المحافظة 2023.

محافظ بني سويف يوجه بتوفير كافة التيسيرات اللازمة في الاستراحات

وأشار وكيل تعليم بني سويف، إلى توجيهات المحافظ، باستمرار تقديم كافة التيسيرات المطلوبة التي من شانها توفير المناخ الملائم والراحة للمعلمين المشاركين في أعمال الامتحانات، كذلك التجهيزات اللازمة بكافة الاستراحات ومتابعتهم أولًا بأول لحل أي عوائق او شكاوى.

واستعدت مديرية التربية والتعليم في محافظة بني سويف، لامتحانات الدور الأول للثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2024، والتي من المقرر أن تبدأ في 12 يونيو المقبل، وتستمر على مدار شهر كامل، لتختتم 13 يوليو 2023، حيث يبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان نحو 18 الف طالب وطالبة موزعين على 50 لجنة على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

تفقد استراحات الدبلومات الفنية ببني سويف

وتفقد وكيل تعليم بني سويف يرافقه أحمد عزت مدير إدارة بني سويف التعليمية، وعادل حمودة مدير الإحصاء ومسؤول الاستراحات، اليوم، بعض استراحات المعلمين المشاركين في امتحانات الدبلومات الفنية، والتي شملت الاستراحات المتواجدة في مدارس: الخيرية الابتدائية والحرية والأقباط ، حيث اطمأن على توافر كافة الاحتياجات والخدمات المقدمة للمشاركين في الامتحانات والتأكيد على ضمان استمرارها طوال فترة تواجدهم ببني سويف.