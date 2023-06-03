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محافظ كفر الشيخ يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 83.31%

كتب:

خير الله فؤاد
01:51 م | السبت 03 يونيو 2023
محافظ كفر الشيخ يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

محافظ كفر الشيخ يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

اعتمد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، منذ دقائق، نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني، بنسبة نجاح 83.31%، بحضور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، ومحمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية، كما اعتمد نتيجة الإعدادية المهنية بنسبة 96.82%، ونتيجة الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع بنسبة 95.88%.

عدد الطلاب الشهادة الإعدادية

وأوضح محافظ كفر الشيخ أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحان الشهادة الإعدادية 63 ألفًا و 308 طلاب وطالبات، تغيب منهم 370 طالبا، وحضر الامتحانات 62 ألفًا و938 طالبًا وطالبة، ونجح منهم 52 ألفًا و432 طالبًا، بنسبة 83.31%.

تهنئة المحافظ للطلاب الناجحين 

ووجه محافظ كفرالشيخ التهنئة للطلاب المتفوقين والناجحين بالشهادة الإعدادية، متمنيا لهم دوام التفوق والنجاح مع بذل المزيد من الجهد لتحقيق أفضل النتائج في المراحل التعليمية المقبلة.

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