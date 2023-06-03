محافظ كفر الشيخ يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 83.31%

اعتمد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، منذ دقائق، نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني، بنسبة نجاح 83.31%، بحضور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، ومحمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية، كما اعتمد نتيجة الإعدادية المهنية بنسبة 96.82%، ونتيجة الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع بنسبة 95.88%.

عدد الطلاب الشهادة الإعدادية

وأوضح محافظ كفر الشيخ أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحان الشهادة الإعدادية 63 ألفًا و 308 طلاب وطالبات، تغيب منهم 370 طالبا، وحضر الامتحانات 62 ألفًا و938 طالبًا وطالبة، ونجح منهم 52 ألفًا و432 طالبًا، بنسبة 83.31%.

تهنئة المحافظ للطلاب الناجحين

ووجه محافظ كفرالشيخ التهنئة للطلاب المتفوقين والناجحين بالشهادة الإعدادية، متمنيا لهم دوام التفوق والنجاح مع بذل المزيد من الجهد لتحقيق أفضل النتائج في المراحل التعليمية المقبلة.