حبس 6 أشخاص ضبط بحوزتهم 190 كيلو مواد مخدرة في الإسماعيلية

أمرت نيابة مركز الإسماعيلية، صباح اليوم السبت، بحبس تشكيل عصابي مكون من 6 أشخاص ضبطو وبحوزتهم كمية كبيرة من المواد المخدرة المتنوعة وأسلحة نارية كمية كبيرة من الطلقات.

وناقشت نيابة مركز الإسماعيلية، المتهمين فيما ضبط بحوزتهم من حشيش وهيروين وكمية كبيرة من مخدر الهيدرو تجاوزت 150 كيلو تقريبا، وواجهتهم بتحريات ضبط المباحث الجنائية حول نشاطهم وتتبعهم منذ أشهر.

القبض على المتهمين

وكانت قد رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة الإسماعيلية وسيناء الشمالية برئاسة العميد أحمد بلبولة، بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام، نشاط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا في الاتجار بالمواد المخدرة بكميات كبيرة وترويجها على عملائهم، مُتخذين من دوائر مراكز شرطة الإسماعيلية وأبوصوير ملاذا لهم.

وباستهداف المتهمين في مأمورية مكبرة حال تواجدهم بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية، تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبطهم وبحوزتهم كمية من مخدر الهيدرو وزنت 150 كيلوجراما وكمية من مخدر الحشيش وزنت 30 كيلوجراما وكمية لمخدر الأفيون وزنت 10 كيلوجرامات.

كما ضبطت الحملة 3 بنادق آلية و6 خزائن خاصة بها طبنجة وكمية من الطلقات مختلفة الأعيرة و3 سيارات ومبلغ مالي من حصيلة البيع.

محام: العقوبة تصل للمؤبد

وقال محمد حسن، محام بالإسماعيلية، إن عقوبة المتهمين قد تصل إلى السجن المؤبد لاتجارهم في المواد المخدرة على نشاط واسع وتكوينهم تشكيل عصابي تخصص في ترويج المواد المخدرة على صغار التجار، موضحا أن المحاكم الجنائية تغلظ من عقوبات حبس التشكيلات العصابية لما تشكله من خطر كبير على الفرد والمجتمع.