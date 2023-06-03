«نروق البيت ولا نستنى شوية؟».. الناس تسأل هيئة الأرصاد و«الوطن» تجيب

تحت عنوان «اسأل الأرصاد والوطن ستبحث لك عن الإجابة»، دشنت بوابة «الوطن» عبر صفحتها الإلكترونية، منشورًا عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، استقبلت من خلاله تعليقات متابعيها وأسئلة عديدة طُرحت حول طقس الأيام المقبلة وتأثيره على المواطنين من جميع مناحي الحياة.

ويستعرض التقرير التالي بعض أسئلة الجمهور حول الطقس، والتي يجيب عنها الدكتور محمود القياتي عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية في حديثه لـ«الوطن»، كما يلي:

البطاطين نغسلها ونشيلها ولا هتقلب برد وعواصف تاني؟

وقال عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إنَّ هناك تحسنًا في حالة الطقس بداية من اليوم السبت، ويستمر الاستقرار حتى الاثنين المقبل، ويشمل الاستقرار درجات الحرارة وتوقف العواصف الترابية.

عاوزة أنظف الشقه والبلكونة والشبابيك وأمسح البيت.. الجو هيبقى كويس امتى؟

أجاب عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، بأنَّ الأحوال الجوية تتحسن بدءً من اليوم حتى منتصف هذا الأسبوع، إذ تتأثر مصر بكتل هوائية شمالية قادمة من البحر المتوسط، وبالتالي يحدث انخفاض في درجات الحرارة على أغلب محافظات شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد بقيم تتراوح بين 4 و6 درجات مئوية، ما يسمح باستقرار الأيام وتنفيذ الرغبة في التنظيف وما غيره.

ليه الإسكندرية ومطروح ما بيجيش فيهم صيف؟ الحرارة مش بتعدي الـ28 آخرها؟

أوضح «القياتي» أنَّ هذا التعبير غير دقيق، فدرجات الحرارة هناك تخطت في الأيام الماضية 35 درجة، ولكن يمكن للمسطحات المائية الكبيرة، أن تؤثر بشكل كبير على مناخ المناطق المحيطة بها وعلى درجات الحرارة أيضًا، فتتغير درجات حرارة المناطق الساحلية مع تغير درجات حرارة المحيطات والبحار لذا ترطب من الجو حتى حال ارتفاع درجات الحرارة وتقلل الشعور بالحر.

الصيف هيخلص امتى؟

أكّد خبير الأرصاد أنَّ الصيف لم يبدأ من الأساس، ولكن موعد بدئه بشكل رسمي هو يوم 21 من يونيو الحالي، وحتى الآن تعيش مصر في أجواء فصل الربيع والتي تتميز بدرجة حرارتها المعتدلة والتي تميل إلى الحرارة مع سقوط أمطار.

عندي سؤال للأرصاد.. أنتم إزاي بتعرفوا الطقس وأحواله وإيه هي الأجهزه المستخدمة؟

وردّ عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية قائلًا إنَّ هيئة الأرصاد الجوية تستخدم أجهزة الملاحة العالمية (GPS)، من الأقمار الصناعية لتحديد مناطق الهواء الرطب العميق التي تسبب العواصف الرعدية في أيام الصيف الحارة، وذلك من خلال قياس تباطؤ وصول إشارة الأقمار الصناعية إلى محطة معينة، حيث تتحرك الإشارة في الهواء الجاف أسرع منها في الهواء المحمل ببخار الماء.

نروح البحر نصيف ولا لسه؟

أوضح عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أنَّ هذه الأيام تستقر فيها درجات الحرارة ويتميز النهار وتخف حدة أشعة الشمس فيه، كما تقل درجات الحرارة قليلا وتتوقف الرياح الترابية المحملة بالرمال، لذا فاليومين المقبلين مثاليين للذهاب إلى الشواطئ حال الرغبة في ذلك.