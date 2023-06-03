«الأرصاد» تكشف حالة الطقس اليوم: انخفاض الحرارة 7 درجات

كشف خبراء الأرصاد عن تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت بداية التحسن في الأحوال الجوية، إذ تشهد البلاد انخفاضا كبيرا وملحوظا في الحرارة يصل إلى 7 درجات مئوية.

وأكّدت الأرصاد الجوية في بيان صادر عنها، أنَّه من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمي اليوم السبت علي القاهرة 34 درجة بعد أن كانت أمس 41 درجة.

حالة الطقس

وشهدت العديد من المحافظات ارتفاعًا كبيرًا في درجات الحرارة خلال اليومين الماضيين حيث كانت درجات الحرارة المسجلة طبقا للمحطات الأرصاد الجوية، القاهرة 41 درجة، الأقصر 43 درجة، أسوان 44 درجة اسكندرية 35 درجة بورسعيد 37 درجة، وشرم الشيخ 42 درجة.

ومن المتوقع أنَّ تتراوح درجات الحرارة ما بين 33 و34 درجة ولا يوجد أي إثارة للرمال خلال هذا الأسبوع على أن تعاود ارتفاعاتها آخر الأسبوع.

درجات الحرارة اليوم

وتأتي تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة اليوم على كل الأنحاء، كالآتي:

- القاهرة 34- 21

- العاصمة الإدارية 35- 22

- أكتوبر 34- 21

- بنها 34- 22

- دمنهور 33 - 22

- وادي النطرون 33- 22

- كفر الشيخ 32- 21

- المنصورة 32- 21

- الزقازيق 33- 22

- شبين الكوم 34- 22

- طنطا 34- 22

- دمياط 33- 21

- بورسعيد 28- 21

- الإسماعيلية 35- 24

- السويس 34- 24

- العريش 26- 20

- رفح 27- 20

- رأس سدر 37- 26

- نخل 38- 18

- كاترين 30- 14

- الطور 39- 26

- طابا 36- 24

- شرم الشيخ 40 - 28

- الإسكندرية 27- 20

- العلمين الجديدة 27- 20

- مطروح 26- 18

- السلوم 27- 19

- سيوة 33- 23

- رأس غارب 37- 26

- الغردقة 39- 27

- سفاجا 38 - 26

- مرسى علم 39 - 28

- شلاتين 37- 25

- حلايب 35- 28

- أبو رماد 34 - 25

- رأس حدربة 35 - 25

- الفيوم 37- 25

- بني سويف 37- 25

- المنيا 38- 24

- أسيوط 39- 25

- سوهاج 41 - 26

- قنا 42 - 27

- الأقصر 42 - 27

- أسوان 43 - 29

- الوادي الجديد 43- 28

- أبو سمبل 43- 27.