«الأرصاد» تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم.. منخفضة على القاهرة

تحسن ملحوظ في حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم بالتزامن مع انكسار الموجة الحارة التي شهدتها البلاد على مدار اليومين الماضيين والتي وصلت لـ41 في القاهرة وفي الصعيد تخطت الـ43 درجة مئوية.

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم

وتشهد حالة الطقس استقرار على كافة الأنحاء حيث تصل درجات الحرارة اليوم السبت الموافق 3 يونيو، العظمى على القاهرة الكبرى والوجه البحري 34 والصغرى 21، والسواحل الشمالية 27 والصغرى 20، بحسب بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

كما تصل درجات الحرارة العظمى اليوم على مناطق جنوب سيناء 40 والصغرى 27، وفي شمال الصعيد العظمى 38 والصغرى 24، أما جنوب الصعيد فالعظمى سجلت 43 والصغرى 29 درجة.

انخفاض 7 درجات

وأكدت «الأرصاد» أن حالة حالة الطقس تشهد تحسنا في الأحوال الجوية يصحبه انخفاض كبير وملحوظ في درجات الحرارة اليوم يصل إلى 7 درجات.

وذكرت أن حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم ستكمل في استقرارها على مدار الأسبوع الجاري، إذ من المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة ما بين 33 و34 درجة ولا يوجد أية أثار للرمال علي أن تعاود ارتفاعاتها بداية من الخميس.

درجات الحرارة اليوم

وتأتي تفاصيل درجات الحرارة اليوم على كل الأنحاء، كالآتي:

- القاهرة 34- 21

- العاصمة الإدارية 35- 22

- أكتوبر 34- 21

- بنها 34- 22

- دمنهور 33 - 22

- وادي النطرون 33- 22

- كفر الشيخ 32- 21

- المنصورة 32- 21

- الزقازيق 33- 22

- شبين الكوم 34- 22

- طنطا 34- 22

- دمياط 33- 21

- بورسعيد 28- 21

- الإسماعيلية 35- 24

- السويس 34- 24

- العريش 26- 20

- رفح 27- 20

- رأس سدر 37- 26

- نخل 38- 18

- كاترين 30- 14

- الطور 39- 26

- طابا 36- 24

- شرم الشيخ 40 - 28

- الإسكندرية 27- 20

- العلمين الجديدة 27- 20

- مطروح 26- 18

- السلوم 27- 19

- سيوة 33- 23

- رأس غارب 37- 26

- الغردقة 39- 27

- سفاجا 38 - 26

- مرسى علم 39 - 28

- شلاتين 37- 25

- حلايب 35- 28

- أبو رماد 34 - 25

- رأس حدربة 35 - 25

- الفيوم 37- 25

- بني سويف 37- 25

- المنيا 38- 24

- أسيوط 39- 25

- سوهاج 41 - 26

- قنا 42 - 27

- الأقصر 42 - 27

- أسوان 43 - 29

- الوادي الجديد 43- 28

- أبو سمبل 43- 27.