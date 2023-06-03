«الأرصاد»: تحسن حالة الطقس بداية من اليوم وحتى منتصف الأسبوع الجاري

قال الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إنَّ الأحوال الجوية تتحسن بدءً من اليوم حتى منتصف هذا الأسبوع، إذ تتأثر مصر بكتل هوائية شمالية قادمة من البحر المتوسط، وبالتالي يحدث انخفاض في درجات الحرارة على أغلب محافظات شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد بقيم تتراوح بين 4 و6 درجات مئوية.

وأشارت إلى أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة على القاهرة الكبرى تبلغ 34 درجة مئوية خلال فترة النهار، وبذلك نعود للمعدلات الطبيعية المتناسبة مع هذا التوقيت من العام، أو من الممكن أن نكون أعلى من المعدل الطبيعي بحوالي درجة مئوية، محذرة المواطنين من التعرض المباشر لأشعة الشمس حتى لا يزيد ذلك من الشعور بارتفاع درجات الحرارة، موجهة بضرورة تناول كميات كبيرة من السوائل والمرطبات.

استمرار نشاط الرياح المثيرة للأتربة

وأضافت «غانم»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر» من تقديم هالة الحملاوي على القناة الأولى، أنَّ القاهرة الكبرى الوجه البحري ومحافظات شمال الصعيد تشهد أجواءً حارة خلال فترة النهار، بينما السواحل الشمالية للبلاد والمحافظات المطلة على البحر المتوسط تكون أجواء مائلة للحرارة، وتبقى الأجواء شديدة الحرارة مع زيادة سطوع أشعة الشمس على محافظات جنوب الصعيد، مشيرة إلى استمرار نشاط الرياح المثيرة للأتربة والرمال وتقلبات الجوية غداً.

درجات الحرارة تدريجيا ليلا

وتابعت أنَّه بمجرد غياب أشعة الشمس والدخول في فترات الليل، تنخفض درجات الحرارة تدريجيا خاصة في فترات الليل المتأخر حتى الصباح الباكر، مشيرة إلى أنَّ درجة الحرارة الصغرى في الليل تتراوح بين 21 و22 درجة مئوية، وبالتالي تكون الجواء معتدلة ولطيفة على أغلب محافظات الجمهورية، ويوجد نشاط نسبي للرياح خلال فترات الليل مما يزيد من شعورنا بشكل أكبر بالأجواء «اللطيفة»، موضحة أنَّ هناك فرص ضعيفة لسقوط المطار على بعض المناطق من جنوب سيناء ولن تؤثر تماما على نشاط الأعمال اليومية.