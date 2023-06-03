موعد انتهاء العاصفة الترابية وتحسن حالة الطقس.. «الجو هيتعدل»

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، موعد انتهاء العاصفة الترابية وتحسن حالة الطقس، بعدما شهدت مناطق متفرقة من البلاد، تقلبات جوية حادة، وظواهر جوية مختلفة من رياح مثيرة للرمال والأتربة، بالإضافة إلى سقوط أمطار على عدد من المناطق.

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها، تحسن حالة الطقس بداية من اليوم السبت، ويستمر الاستقرار حتى الاثنين المقبل.

موعد انتهاء العاصفة الترابية وتحسن حالة الطقس

ويشهد اليوم، انخفاضا في درجات الحرارة بنحو 7 درجات مئوية على كل محافظات الجمهورية، ومن المتوقع أن يسود طقس معتدل في الصباح الباكر، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ومعتدل الحرارة ليلا على كل الأنحاء.

ويشهد اليوم، فرص سقوط أمطار على مناطق من جنوب سيناء، بالإضافة إلى شبورة مائية صباحا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة السبت 3 يونيو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 21.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 27 والصغرى 20.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 27.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 38 والصغرى 24.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 43 والصغرى 29.

درجات الحرارة الأحد 4 يونيو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 21.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 27 والصغرى 20.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 27.

- شمال الصعيد: العظمى 38 والصغرى 24.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 43 والصغرى 28.

درجات الحرارة الاثنين 5 يونيو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 21.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 27 والصغرى 20.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 26.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 38 والصغرى 24.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 43 والصغرى 27.