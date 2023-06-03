أسماء أوائل الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ 2023 الترم الثاني

أعلن اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، أسماء أوائل نتيجة الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ 2023 الترم الثاني، وعددهم 10 طلاب وطالبات، وحصل كل منهم على 279.5 درجة، وذلك عقب اعتمادها اليوم بنسبة نجاح 83.31%.

أسماء أوائل نتيجة الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ 2023 الترم الثاني

وقال محافظ كفر الشيخ، في بيان، إن أسماء أوائل نتيجة الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ 2023 الترم الثاني كالتالي:

- خالد محمد إسماعيل عباس، مدرسة ناصر للتعليم الأساسي بالحامول، 279.5 درجة.

- الزهراء محمد علي، مدرسة قلين الإعدادية بنات بإدارة قلين.

- أحمد السيد عطية، مدرسة نجيب فوزي سالم بدسوق.

- جنى أحمد عبدالحليم، تقسيم المعلمين للتعليم الأساسي بدسوق.

- ريواء الرفاعي علي، بمدرسة الشهيد محمد هاشم قلين.

- منار سعد محمد بهجت، مدرسة الشهيد محمد هاشم بقلين.

- سلم هشام علي، مدرسة اللغات التجريبية بالحامول.

- محمود محمد محمود، بمدرسة حسني زهرة التابعة لإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية.

- آدم عبد المقصود مصطفى، مدرسة اللغات التجريبية بالحامول.

- منة الله عماد إبراهيم، مدرسة اللغات بالحامول.

نتيجة الشهادة الإعدادية في كفر الشيخ

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اعتمد نتيجة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني بنسبة نجاح 83.31%، بحضور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، ومحمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية، كما اعتمد نتيجة الإعدادية المهنية بنسبة 96.82%، كما اعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع بنسبة 95.88%.

ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، التهنئة لأبنائه الطلاب المتفوقين والناجحين، متمنياً لهم دوام التفوق والنجاح مع بذل المزيد من الجهد لتحقيق أفضل النتائج في المراحل التعليمية التالية.