نتيجة الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ 2023 بالاسم ورقم الجلوس.. ظهرت الآن

اعتمد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت، نتيجة الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ 2023 بالاسم ورقم الجلوس، بنسبة نجاح 83.31%.

نتيجة الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ 2023 بالاسم ورقم الجلوس

وأوضح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن نتيجة الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ 2023 بالاسم ورقم الجلوس، متاحة الآن من خلال رابط الصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، بالإضافة إلى الرابط التالي هـنــا.

نتيجة الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ 2023 بالاسم ورقم الجلوس

وكان محافظ كفر الشيخ اعتمد ظهر اليوم السبت، نتيجة الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ 2023 بالاسم ورقم الجلوس بنسبة نجاح 83.31%، بحضور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، ومحمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، كما اعتمد نتيجة الإعدادية المهنية بنسبة 96.82%، ونتيجة الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع بنسبة 95.88%.

وبلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحان الشهادة الإعدادية 63 ألفًا و308 طلاب وطالبات، تغيب منهم 370 طالبا وطالبة، وحضر منهم الامتحانات 62 ألفًا و938 طالبًا وطالبة، ونجح منهم 52 ألفًا و432 طالبًا بنسبة 83.31%.