رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة دمياط بالاسم ورقم الجلوس

اعتمدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الأربعاء، في حضور علي عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، نتيجة الشهادة الإعدادية، والتي بلغت 75% نسبة النجاح للعام، أما القسم المهني الذي تقدم للامتحانات لـ328 طالبًا نجح منهم 255 طالبًا وطالبة بنسبة نجاح 80.6%.

أما نتيجة الشهادة الإعدادية للمكفوفين بلغت 100%، بالإضافة إلى نسبة 95% للشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالاسم ورقم الجلوس

ويمكن لطلاب الشهادة الإعدادية بمحافظه دمياط، الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالاسم ورقم الجلوس بعد اعتمادها من قبل المحافظة من هنــــــا، أو من خلال الصفحة الرسمية لديوان عام محافظة دمياط.

طريقة الحصول علي نتيجة الشهادة الإعدادية

ويستطيع طلاب الشهادة الإعدادية الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية من هنـــــا أو من خلال الروابط المحددة، عن طريق ادخال الاسم ورقم الجلوس على المواقع فتظهر أمامه النتيجة في الحال.

من جهة أخرى، أعلنت محافظة دمياط أسماء الطلاب العشرة الأوائل على مستوى المحافظة في نتيجة الشهادة الإعدادية 2023، وحصلوا جميعا على مجموع 279 درجة وتم ترتيبهم بالسن طبقًا للقرار الوزاري 313 لسنه 2011.