رسوم وخطوات استخراج استمارة الشهادة الإعدادية 2023 تشغل الآلاف من الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم في امتحانات الصف الثالث الإعدادي، حيث تعد هذه الاستمارة مستندا أساسيا لتقدم للمدارس الثانوية.

رسوم وخطوات استخراج استمارة الشهادة الإعدادية 2023 تستعرضها «الوطن» في إطار خدماتها لقرائها على مدار الساعة وبشكل دائم ومتواصل ومستمر

رسوم وخطوات استخراج استمارة الشهادة الإعدادية 2023

وعن رسوم وخطوات استخراج استمارة الشهادة الإعدادية 2023حددت مديريات التربية والتعليمية رسوم استخراجها وطبعتها 50 جنيها.

استخراج استمارة الشهادة الإعدادية

ويعد استخراج استمارة الشهادة الإعدادية 2023 من الأوراق الأساسية التي يجب أن تكون مع باقي الأوراق الثبوتية للالتحاق بإحدى مدارس التعليم الثانوي العامة أو الفنية أو المدارس التكنولوجيا.

ويحق للطلاب الحاصلين على درجات النجاح في الشهادة الإعدادية على استخراج استمارة الشهادة الإعدادية 2023، بينما يُحرم منها الطالب الذي سيخوض امتحانات الدور الثاني لرسوبه في مادة أو مادتين، وكذلك الطالب الراسب.

رسوم بيان نجاح الشهادة الإعدادية 2023

وجاءت رسوم وخطوات استخراج استمارة الشهادة الإعدادية 2023 كالتالي:

تكلفة طباعة الشهادة الإعدادية: 32 جنيها.

- رسم تنمية الموارد: 2 جنيه.

- الدمغة النوعية: 2 جنيه.

رسوم إضافية: 10 جنيه.

إجمالي رسوم استمارة الشهادة الإعدادية: 50 جنيها.

وبعد قيام الطالب بتسديد هذه الرسوم، يحق له الحصول على بيان واستمارة النجاح في الشهادة الإعدادية مع الملف الخاص به.

الحصول على نتيجة نتيجة الشهاده الإعدادية

ويستطيع أي طالب الحصول على نتيجة نتيجة الشهاده الإعدادية في المحافظات عقب اعتمادها مباشرة من المحافظ، وذلك بالدخول على رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في بوابة مدرية التعليم، أو البوابة الالكترونية للمحافظة.

إعلان النتيجة في أكثر من 14 محافظة

تستعد مديريات التربية والتعليم في باقي المحافظات لإعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي، خلال هذه الأيام، وذلك بعد إعلان النتيجة في أكثر من 14 محافظة في شتى أنحاء الجمهورية.