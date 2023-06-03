«التعليم» تحدد رسوم استخراج الشهادة الإعدادية 2023

أعلنت المديريات التعليمية، رسوم استخراج الشهادة الإعدادية 2023 وقيمة دمغة وتكلفة طبع وتحرير الشهادة الإعدادية، وذلك بعد إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي للعام الدراسي الحالي 2022-2023، واعتمادها رسمياً من المحافظين.

رسوم استخراج الشهادة الإعدادية 2023

وأكدت المديريات التعليمية، أن رسوم استخراج الشهادة الإعدادية 2023، تبلغ 50 جنيهاً تتضمن «32 جنيها تكلفة طبع الشهادة، و6 جنيهات الدمغة النوعية، و2 جنيه رسوم تنمية الموارد، و10 جنيهات رسم إضافي».

وأضافت المديريات التعليمية، أنه ذلك إيماء للقانون 213 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون 327 لسنة 1989 بإنشاء صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية والقرار الوزاري 146، بشأن وقيمة دمغة وتكلفة طبع وتحرير الشهادات الدراسية العامة والقانون رقم 83 لسنة 203 بشأن زيادة قيمة رسم لتنمية الموارد.

تعليمات مهمة بشأن استخراج الشهادة الإعدادية 2023

ووجهت المديريات التعليمية، تعليمات للمدراس بشأن استخراج الشهادة الإعدادية 2023، مؤكدة أنه يجري الإعلان عنها بمكان واضح بالمدرسة، وتحصل تلك المبالغ بموجب القسيمة 123 .

وجهت المديريات، بتوريد إجمالي قيمة تسليم الاستمارة لخزينة المديرية والتأكد من لصق طابع تعليمي فئة 10 جنيهات على الاستمارة الدالة على النجاح.