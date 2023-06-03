سهرة في حب الحبيب المصطفى مع فرقة المرعشلي على قناة الناس

عرض برنامج «في حضرة المحبوب» المذاع عبر قناة الناس، سهرة في حب الحبيب المصطفى، من تقديم فرقة المرعشلي للإنشاد الديني.

أغنية عليك صلاة الله وسلامه

وقدمت فرقة المرعشلي، حلقة إنشاد ديني بشكل متقن ورائع مؤدية أغنية عليك صلاة الله وسلامه، وجاء في الابتهالات الخاصة بهم: «عليك صلاة الله وسلامه، شفاعة يا جد الحسنين، ده محملك رجعت أيامه، هنية واتمليت للعين، كرامة لله يا قاصد مكة ونيتك بالكعبة تطوف تبوسلي فيها تراب السكة أمانة من مؤمن ملهوف سالت دموعه وطال دعاه، في يوم خشوعه ينول مناه دي قبلتك يا نبي قدامه، عليك صلاة الله وسلامه، وإمتى عيني تشوف منظركم يا مأذنتين فوق الحرمين، وأطول مقام الحجاج اتباركم وشربوا من زمزم بقين وفي المدينة نالوا القبول».

قناة الناس في شكلها الجديد

وانطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة، وتبث عبر تردد 12054 رأسيًا عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية، وتغطي جميع مجالات الحياة.