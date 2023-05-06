قناة الناس تنشر فيديو إنشاد ديني: «والله ما طلعت شمس ولا غربت»

نشرت قناة الناس، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، فيديو قصيرا لإحدى فرق الإنشاد الديني، بعنوان «والله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وحبك مقرون بأنفاسي».

نص الإنشاد الديني

وجاء نص الإنشاد الديني: «والله ما طلعت شمسٌ ولا غربت إلا وحبّـك مقـرون بأنفاسـي، ولا خلوتُ إلى قوم أحدّثهــم إلا وأنت حديثي بين جلاســي، ولا ذكرتك محزوناً ولا فَرِحا إلا وأنت بقلبي بين وسواســـي، ولا هممت بشرب الماء من عطش إلا رَأَيْتُ خيالاً منك في الكـــأس، ولو قدرتُ على الإتيان جئتـُكم، سعياً على الوجه أو مشياً على الرأس».

قناة الناس

وانطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة، وتبث عبر تردد 12054 رأسيا عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية، وتغطي جميع مجالات الحياة.