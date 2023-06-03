الشيخ محمود التهامي يبدع في تقديم أغنية «نسب شريف طاهر» على قناة الناس

عرض برنامج «في حضرة المحبوب» المذاع عبر قناة الناس، سهرة في حب الحبيب المصطفى، من تقديم الشيخ محمود التهامي، وفرقة الإنشاد الديني.

أغنية «نسبٌ شريفٌ طاهرٌ»

وقدم الشيخ محمود التهامي وفرقته، أغنية «نسب شريف طاهر»، وجاء في الابتهالات الخاصة بهم: «سيدي يا رسول الله، نسب شريف طاهر ساد الورى.. عزا وإجلالا ومجدا فاخرا، ما زال يعلو شأنه وكماله حتى بدى في الكون مسكا عاطرا، والله شرفه وأعلى قدره.. ومن السفاح حمى حماه وطهر، وكيف لا والعقد فيه المصطفى الهاشمي من جاء بدرا نيرا، فأصوله وفروعه بجنابه نالت من المولى عطاء وافرا».

قناة الناس في شكلها الجديد

وانطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة، وتبث عبر تردد 12054 رأسيًا عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية، وتغطي جميع مجالات الحياة.