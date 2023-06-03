بدائل للثانوية العامة في مطروح.. 3 مدارس لطلاب الشهادة الإعدادية للدراسة والتوظيف

يوجد لطلاب الشهادة الإعدادية في مطروح أماكن للدراسة وبديلة للثانوية العامة 2023، إذ يمكن استكمال العملية التعليمية بها والحصول على فرصة عمل، ومن بينها كل من مدرسة السياحة والفنادق وهي المدرسة الوحيدة في هذا التخصص، التي يقبل عليها عدد كبير من الطلبة الراغبين في التقديم للمدارس الثانوية.

مدرسة مطروح الثانوية الفندقية

وقال عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن من بدائل الثانوية العامة في مطروح هي المدرسة الثانوية الفندقية وهي نظام ثلاث سنوات يسمح بالتقديم لها للحاصلين على الشهادة الإعدادية، كما يوجد بدائل أخرى الثانوي العامة وهي مدارس التمريض والنووية، مما يسمح للطلبة والطالبات وجود اختيارات عديدة أمامهم في المرحلة الثانوية.

فتح باب التقديم للمدرسة الفندقية

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح أنه سيتم فتح باب التقديم في المدرسة الثانوية الفندقية بمطروح أمام الطلبة الراغبين عقب اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية من محافظ مطروح اللواء خالد شعيب وإعلانها خلال الأيام المقبلة، كما سيتم وضع تنسيق خاص بالمدارس الفنية ومنها المدرسة الفندقية وتحديد موعد التقديم بعد نتيجة الإعدادية.

السياحة مستقبل مطروح

وأوضح اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن مطروح من المحافظات السياحية التي تجذب الزائرين من داخل مصر ومن خارجها حيث تستقبل سنوياً قرابة 7 مليون مصطاف من المدن والمحافظات المختلفة، بجانب آلاف من السياح الأجانب القادمين من أوروبا عبر رحلات الطيران الشاطر من دول مثل إيطاليا واليونان وكازاخستان، وهو ما يدفعنا للاهتمام دائما بالتعليم في قطاع السياحة من خلال مدرسة مطروح الثانوية الفندقية، كما ندعم الطلاب المتميزين وتوفير فرص عمل لهم من خلال المحافظة ومديرية القوى العاملة للعمل في الفنادق والمنتجعات السياحية في مدينة مرسى مطروح وفي مدينة العلمين والعلمين الجديدة ومدن الساحل الشمالي وفي مدينة سيوة التي يتوافد عليهم زائرون على مدار العام.