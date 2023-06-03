أشهر 10 مدارس متخصصة ضمن بدائل الثانوية العامة 2023 بالمحافظات

مع ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية، يتجه بعض الطلبة وأولياء أمورهم للبحث عن بدائل للثانوية العامة 2023 بالمحافظات، رغبة في الابتعاد عن الثانوية العامة، أو التخصص في مجال معين، مثل التمريض أو البترول والتكنولوجيا وغيرها.

بدائل الثانوية العامة 2023 بالمحافظات

وتضم قائمة المدارس بديلة الثانوية العامة 2023 بالمحافظات، عدة تخصصات فنية وتجارية وغيرها، وتقبل الطلبة بعد إجراء اختبارات طبية ورياضية لبعضها، وتختلف درجة القبول بكل مدرسة عن الأخرى.

وتشمل قائمة المدارس بعد الإعدادية، بدائل الثانوية العامة 2023، ما يلي:

مدارس الهيئة العربية للتصنيع

تعتمد الدراسة في مدارس الهيئة العربية للتصنيع على نظام التعليم المزدوج، نظري وعلمي، وذلك في مجالات الإلكترونيات والكهرباء، ويحصل الطلاب على مكافآت شهرية، كما توفر فرص عمل للخريجين.

وتستمر الدراسة بها 3 سنوات و5 سنوات، ويتوفر للمدرسة 32 فرعا بمختلف المحافظات والمدن.

مدرسة غبور للتكنولوجيا التطبيقية

هي مدرسة حكومية تتبع مؤسسة غبور الصناعية كمدرسة شريكة، ويدرس بها الطلاب كل ما يخص صناعة السيارات، ويتم التدريس بها باللغة العربية والإنجليزية والألمانية.

كما يتم تدريب الطلبة في مصانع المؤسسة، وتوفر لهم مكافآت مالية شهرية وفرص عمل بمصانع المؤسسة، ولها عدة فروع بينها مدينة نصر وإمبابة بالقاهرة الكبرى، والإسكندرية، وكفر الزيات بالغربية.

مدرسة HST للتكنولوجيا التطبيقية

إحدى المدارس التطبيقية المتخصصة بالذكاء الصناعي وكاميرات المراقبة، ومدة الدراسة بها 3 سنوات و5 سنوات، وتوفر فرص عمل للمتميزين، وتوجد بمحافظة القاهرة.

المدارس الفندقية

تُعد المدارس الفندقية من الخيارات المناسبة للعديد من طلاب الشهادة الإعدادية، حيث تتواجد بكل المحافظات، وتوفر التدريب للطلاب، ونظام الدراسة بها بين 3 و5 سنوات، ويحصل المتميزون على فرص عمل، وبها أقسام متعددة من ضيافة لإعداد طعام واستقبال.

مدارس مبارك كول

تعتمد مدارس مبارك كول على نظام الـ3 والـ5 سنوات بالدراسة، وتقدم التعليم الفني والتقني الصناعي للطلاب، كما أنها تؤهل للالتحاق بكلية الهندسة، ويعمل خريجوها في عدة تخصصات، بينها الكهرباء والميكانيكا، ويوجد لها فروع بمعظم المحافظات.

مدرسة النسيج

تقوم على تدريس النسيج المختلف وآليات صناعته، وتنسيق المدرسة يتبع الإدارة التعليمية، ويقبل الطلب بمجموع 220 درجة، وهو تنسيق متغير كل عام، وتوجد في مدينة المحلة بالغربية.

مدرسة الأثاث

تدرب الطلاب على صناعة الأثاث، وتكون الأولوية لأبناء محافظة دمياط وفقا للنطاق الجغرافي للمدرسة، ويجد المتميزون فرص عمل بالمؤسسات الشريكة.

مدرسة الضبعة

توفر مدرسة الضبعة بمحافظة مطروح فرص عمل للطلاب فور تخرجهم، وتعتمد على اختبارات رياضية وطبية للطلاب قبل قبولهم.

مدارس المياه

توجد عدة مدارس لشركات المياه بالمحافظات، وتعتمد على التوزيع الجغرافي، وتوفر للطلاب فرص عمل بالشركة، ولها عدة فروع بالمحافظات بينها المنوفية والغربية والدقهلية، وأسيوط وبني سويف، والقاهرة الكبرى.

مدارس السكة الحديد

تعتمد مدارس السكة الحديد بالقاهرة على تدريس كل ما تحتاجه الهيئة، لتخرج طلبة مؤهلين لسوق العمل، كما توفر الهيئة فرص عمل بعد التخرج.