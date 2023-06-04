تفاصيل القبض على متهم بالاستيلاء على أموال وهواتف المواطنين بمدينة نصر

حيلة ماكرة جديدة شهدتها منطقة مدينة نصر بمحافظة القاهرة، أمكن من خلالها أحد الأشخاص من النصب على بعض المواطنين وسرقة أموالهم وهواتفهم المحمولة والهروب، ولم يكتف بارتكاب تلك الواقعة بل كررها أكثر من مرة حتى ألقت الأجهزة الأمنية القبض عليه.

إعلان «سيارة للإيجار» على الإنترنت

ونصب المتهم الفخ لضحاياه من المواطنين من خلال إعلان ينشره على مواقع التواصل الاجتماعي تحت اسم «سيارة للإيجار»، مع عرض عدة صور لها لإغراء وجذب المواطنين، وبعدها يبدأ المواطنين في التواصل معه هاتفيا أو من خلال الرسائل الشخصية لمعرفة السرقة والتفاصيل.

تحديد موعد مقابلة لمشاهدة السيارة

وفور التواصل مع المتهم، يبدأ في تحديد موعد مع ضحاياه لمشاهدة السيارة واتفاق الطرفين على تفاصيل تأجير السيارة، وتعتبر تلك المقابلة هي طرف الخيط الذي يجذب من خلاله المتهم ضحاياه.

سرقة أموال الضحايا

وعند مقابلة المتهم للضحية في مكان المقابلة، يبدأ المتهم في عرض السيارة له، ويطلب منه دفع مبلغ التأجير، وبعد الحصول عليه، يستقل السيارة ثم يطلب من الضحية الحصول على هاتفه المحمول بحجه أن يريد استخدام كشاف الهاتف في رؤية شيئا ما، وبعدها يهرب مسرعا بالسيارة، لتتكرر نفس الواقعة 6 مرات بنفس الحيلة الماكرة.

القبض على المتهم

وأعلنت وزارة الداخلية أول أمس الجمعة القبض على المتهم بسرقة أموال وهواتف المواطنين من خلال النصب عليهم بإعلانات تأجير السيارات في منطقة مدينة نصر، وتمت إحالة المتهم إلى النيابة العامة، وخضع المتهم لجلسة تحقيق اعترف خلالها بتفاصيل الواقعة، كما أمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

العقوبة القانونية

ويقول المحامي رامي ربيع مقلد أن العقوبة القانونية التي ينتظرها المتهم بسرقة أموال المواطنين بهذه الطريقة والهرب بها، تصل إلى الحبس، إذا لم تقترن جريمة السرقة بظرف مشدد آخر، وذلك حسب نص المواد 317 و318 من قانون العقوبات.