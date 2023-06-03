وليد توفيق يعلن تحضير عمل فني جديد: انتظروا مفاجأة الصيف

أعلن الفنان اللبناني وليد توفيق، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، تحضيره لعمل فني جديد سيكون مفاجأة.

ونشر وليد توفيق صورة له وعلق عليها قائلًا: «في شي جديد عم يتحضر.. شو قولكن.. غنية.. كليب.. لبناني.. مصري.. عطوني رأيكن بالتعليقات وانطروا مفاجأة الصيف.. بحبكم وليد توفيق».

أغنية يا أم السلام

وانتهى الفنان وليد توفيق من تصوير أغنيته الجديدة «مصر يا أم السلام» التي جهزها خصيصا لمصر، الأغنية صوَّرها توفيق في عدة أماكن بالقاهرة الكبرى، منها منطقة الأهرامات، ومشاهد في نهر النيل، فضلًا عن عدد من الشوارع الشهيرة بالقاهرة.