«الحقوق السياسية» بالحوار الوطني: مناقشة عدد أعضاء المجالس النيابية غدًا

قال النائب محمد شوقي، المقرر المساعد للجنة مباشرة الحقوق السياسية، إنَّ جلسات المحور السياسي التي ستنطلق غداً بالأسبوع الثالث للحوار الوطني، ستناقش على جدول أعمالها مسألة عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وقضية التفرغ لأعمال العضوية.

«شوقي»: الاستماع إلى تصورات خبراء وشخصيات عامة

وأضاف «شوقي» خلال مداخلة هاتفية لتغطية خاصة للحوار الوطني على شاشة «إكسترا نيوز» مع الإعلامية دارين مصطفى، أنَّه سيتم الاستماع إلى تصورات مختلفة من الشخصيات العامة والخبراء حول مسألة التفرغ للعضوية النيابية للوصول إلى اتفاق بخصوص هذه المسألة.

مناقشة مسائل فنية دقيقة حول زيادة الناخبين

وتابع المقرر المساعد للجنة مباشرة الحقوق السياسية، «متوقع خلال اجتماعات الغد مناقشة مسائل فنية دقيقة بخصوص زيادة أعداد الناخبين أو عدد الأعضاء، والتي سيتم الاستماع فيها لجميع وجهات النظر».