باحث شرعي عبر قناة الناس: الوحي تأخر عن النبي ذات مرة حتى يستعيد قوته

قال الدكتور يسري جبر، الباحث الشرعي، إن الوحي تأخر على الحبيب المصطفى ذات مرة حتى يستعيد قوته التى ضعفت من اللقاء الأول للوحي، لافتا إلى أن فترة فتور الوحي اختلف فيها العلماء فالبعض حددها بـ3 أيام والبعض رجح أنها أربعين يوما كما قال سيدنا عبدالله بن عباس، بل وقال أحدهم إنها 3 سنوات.

كرسي بين السماء والأرض

وأوضح «جبر» خلال تقديمه برنامج «اعرف نبيك» المذاع على قناة الناس، أن جابر بن عبد الله الأنصاري قال إن النبي وهو يُحدث عن فترة الوحي: «بينما أمشي في الطريق سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري، فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض بشكل مرعب، ورجعت فقلت دثروني دثروني فأنزل الله عزوجل قوله تعالى ياأيها المدثر قم فأنذر وربك في فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر».

برامج دينية وشبابية

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023، وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.