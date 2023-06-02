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أزهري يتحدث عبر قناة الناس عن آداب المجالس وعدم إفشاء الأسرار

كتب:

محمد عزالدين
10:47 م | الجمعة 02 يونيو 2023
الدكتور أحمد نبوي

الدكتور أحمد نبوي

تحدث الدكتور أحمد نبوي، الأستاذ في جامعة الأزهر الشريف، عن معنى جميل أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم.

المجالس بالأمانة

وقال الدكتور أحمد نبوي، خلال حلقة جديدة اليوم الجمعة، من برنامجه «نبي الرحمة»، المذاع على قناة الناس، إن الرسول أخبرنا في أحد أحاديثه الشريفة، أن المجالس بالأمانة.

وأضاف أن معنى الحديث الشريف أن أي كلام قيل في مجلس كنا فيه، لا يمكن أن يخرج خارج إطار المجلس، وعدم إفشاء أي أسرار قيلت فيه.

انطلاقة جديدة لقناة الناس

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023، وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل، وأخرى دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.  

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