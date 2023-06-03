بدائل الثانوية العامة بالإسكندرية.. تفاصيل مدرسة البترول والنقل البحري

تعد مدرسة الإسكندرية الثانوية الصناعية للبترول والنقل البحري، أحد أهم بدائل الثانوية العامة بالإسكندرية وتمنح الخريجين دبلوم المدارس الصناعية معتمد من مصلحة الكفاية الإنتاجية بوزارة الصناعة بقرار وزير التربية والتعليم رقم 92 لسنة 68، التي تفتح أبوابها لطلاب الشهادة الإعدادية والأزهرية.

تقدم «الوطن» خلال السطور التالية تفاصيل الدراسة في مدرسة البترول والنقل البحري كونها أحد أهم بدائل الثانوية العامة بالإسكندرية للتعليم ما بعد الشهادة الإعدادية، وذلك بحسب الإعلان الرسمي من المدرسة.

التخصصات في مدرسة البترول

يتمكن الطالب الملتحق في مدرسة البترول والنقل البحرى كونها أحد أهم بدائل الثانوية العامة بالإسكندرية، للمتقدمين من الشهادة الإعدادية والشهادة الأزهرية من الدراسة في الأقسام التالية:

- قسم البترول والبتروكيماويات

- قسم فني معمل كيمياء وتحاليل

- قسم النقل البحري والملاحة

- قسم صيانة السيارات

- قسم الحاسب الآلي والشبكات

- قسم الإلكترونيات

- قسم التبريد والتكييف

- قسم الملابس الجاهزة

مميزات الدراسة

وأكدت المدرسة في بيانها الرسمي أنها تابعة لوزارة التجارة والصناعة مصلحة الكفاية الإنتاجية ومعتمدة من مصلحة الكفاية الإنتاجية ووزارة التربية والتعليم بموجب قرار وزير التربية والتعليم رقم 92 لسنة 68.

وأوضحت أن الطالب يحصل علي دبلوم الثلاث سنوات بنظام التلمذة الصناعية المعادل لدبلوم المدارس الثانوية الصناعية، التي تؤهل للكليات والمعاهد العليا والمعاهد العليا للهندسة وكلية الهندسة بمعادلة والكليات التكنولوجية بما فيها الكلية التكنولوجية للبترول والكلية التكنولوجية للنقل البحري، والكلية التكنولوجية للطاقة حسب تنسيق الدبلومات الفنية.