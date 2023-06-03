«الشباب» تنظم ندوات تحت شعار «الإرهاب الفكري وأثره على الأمن القومي»

نظمت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب، الإدارة العامة للبرامج الثقافية والفنية، سلسلة من الندوات التوعوية للشباب تحت شعار «الإرهاب الفكري وأثره علي الأمن القومي»، بمراكز الشباب على مستوى المحافظات، وذلك ضمن الخطة الشهرية للنادي الثقافي بالمحافظات.

وشملت السلسلة ندوة بمحافظة الجيزة في مركز شباب الجيزة، حاضر فيها علي عمران، وتم تنفيذ ندوة بمركز شباب عرب صبيح بمحافظة القليوبية، قدمها فضيلة الشيخ إيهاب محمد إسماعيل إمام وخطيب بمديرية أوقاف القليوبية.

وفي محافظة الغربية تم تنفيذ ندوة بمركز شباب كتامة، ألقاها الشيخ عبد الناصر محمد من علماء الأزهر الشريف، كما تم تنفيذ ندوة بمحافظة الإسماعيلية، بمركز شباب السلام، أدارها الدكتور سعيد خليفة خبير تنمية الموارد البشرية.

توضيح دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في توعية الشباب لمواجهة الإرهاب

وفي محافظة أسيوط تم تنفيذ ندوة بمركز شباب كوم بها، ألقاها فضيلة الشيخ ياسر جمعة، والدكتور صلاح إسماعيل، وتم تنفيذ ندوة بمحافظة المنيا، بمركز شباب ابيوها، قدمها الدكتور أحمد ضاحي أستاذ علم النفس بكلية الآداب جامعة المنيا.

فيما تم تنفيذ ندوة في محافظة أسوان، بمركز شباب أبو الريش بحري، ألقاها الدكتور جمال عبد القادر طايع، أما في محافظة الأقصر كانت الندوة بمركز شباب المحاميد بحري، حاضر فيها فضيلة الشيخ محمد عباس من وزارة الأوقاف.

وتناولت الندوات عدد من المحاور منها مفهوم الإرهاب، أنواع الأفكار الهدامة التي تساعد على هدم وإعاقة بناء المجتمع، بالإضافة إلى توضيح دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في توعية الشباب في مواجهة الإرهاب والتصدي للأفكار الظلامية والعمل على تصحيح الخاطئة لدى الشباب.

نشر التوعية والفكر الديني الوسطي المعتدل

يذكر أن الندوات تهدف إلى نشر التوعية والفكر الديني الوسطي المعتدل ونبذ الفكر المتطرف الذي يحاول اختراق عقول الشباب الذي يؤدي إلى التأثير على استقرار وأمن البلاد.