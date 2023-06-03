مواعيد تظلمات الشهادة الإعدادية 2023 بالمحافظات.. رسوم المادة

أعلنت مديريات التربية والتعليم بالمحافظات عن انطلاق تظلمات الشهادة الإعدادية 2023 بالمحافظات، بعد أيام من ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية وحددت بعض المديريات 15 يوما لاستمرار عملية التظلم داخل الأماكن المحددة من قبل المديريات.

انطلاق تظلمات الشهادة الإعدادية 2023 بالمحافظات

وحددت مديريات التربية والتعليم رسوم معينة يتوجب علي الطالب دفعها قبل عمل تظلمات الشهادة الإعدادية 2023بالمحافظات وهي 35 جنيها.

وكشف ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية في تصريحات لـ«الوطن» عن بدء تظلمات الشهادة الإعدادية بالدقهلية، وتستمر لمدة 15 يوما داخل المحافظة على أن يقوم الطالب بدفع الرسوم المحددة له، داخل الإدارة التابع لها.

وأضاف أن الإدارة تُحدد موعدا خاصا للطلاب للتظلم، ويسمح للطالب بالتظلم على المادة المختارة، وتظهر النتيجة بعد مرور حوالي شهر على انتهاء التظلمات بشكل كامل في المديرية.

انطلاق تظلمات الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة البحر الأحمر

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر عن بدء تظلمات الشهادة الإعدادية بها، لمدة 15 يوما، وأكد أن أخر موعد لتلقي تظلمات الشهادة الإعدادية بالبحر الأحمر هي منتصف شهر يونيو.

وحددت المديرية رسوم معينة يقوم الطالب بتسديدها وهي 35 جنيها على أن يقوم بعدها الطالب بعمل التظلم في الموعد المحدد له، وأتاحت ديوان مديرية التربية التعليم استقبال طلبات التظلمات من كل الإدارات التابعة للمحافظة.

تظلمات الشهادة الإعدادية بدمياط

أكد علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة دمياط، بدء استقبال طلبات تظلمات الشهادة الإعدادية بدمياط من اليوم السبت 3 يونيو، وتستمر لمدة 7 أيام، ويتعين على ولي الأمر التقديم بالتظلمات بمدرسة عمر مكرم بدمياط.

وأضاف أنه يجب على ولي الأمر تسديد الرسوم المحددة للتظلمات بمحافظة دمياط وهى 35 جنيها، ويقوم بعمل التظلم، وينتظر نتيجة التظلمات بعد أيام من انتهاء التظلمات بالمحافظة بشكل كامل.

تظلمات الشهادة الإعدادية بالإسكندرية

بدأت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية بفتح باب تظلمات الشهادة الإعدادية 2023 بالإسكندرية أمام طلاب الشهادة الإعدادية، وتستمر تظلمات الشهادة الإعدادية لمدة 15 يوما.

وأشارت المديرية إلى أن أبواب التظلم تفتح أمام طلاب الشهادة الإعدادية بالإسكندرية بشكل يومي بداية من 8:30 صباحا إلى منتصف اليوم، عدا أيام الإجازات الرسمية.

تظلمات الشهادة الإعدادية بالبحيرة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالبحيرة عن فتح باب التظلمات أمام طلاب الشهادة الإعدادية 2023 بالبحيرة، ويتوجب على الطلاب التوجه إلى الإدارة التابع لها، ودفع رسوم التظلمات 35 جنيها، وتحدد الإدارة له موعد يتوجه به لعمل التظلمات الخاصة به.