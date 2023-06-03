موعد ومكان تظلمات الشهادة الإعدادية بالبحر الأحمر.. اعرف الرسوم كام

بدأت مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر، تلقي طلبات تظلمات امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة البحر الأحمر دور مايو للعام الدراسي الحالي، 2023‪ عقب اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية من اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر.

آخر موعد لتظلمات الشهادة الإعدادية بالبحر الأحمر

وكشف هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر فى تصريحات لـ «الوطن»، فتح باب تلقي التظلمات لامتحانات الشهادة الإعدادية الدور الأول مايو 2023 ابتداءً من أول الشهر الجاري وتستمر لمدة خمسة عشر يوماً.

وأكد وكيل تعليم البحر الأحمر أن آخر موعد لتلقي قبول تظلمات الشهادة الإعدادية في جميع المواد لدور مايو حتى منتصف شهر يونيو الجاري.

مكان تظلمات الشهادة الإعدادية بالبحر الأحمر

وأشار وكيل تعليم البحر الأحمر بأن مديرية التربية والتعليم حددت مقر ديوان مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر لتلقي قبول تظلمات الشهادة الإعدادية لجميع مدن المحافظة بالإدارات التعليمية السبعة وهي رأس غارب والغردقة والقصير وسفاجا ومرسى علم وحلايب وشلاتين.

رسم تظلمات الشهادة الإعدادية بالبحر الأحمر

وحددت مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر مبلغ 35 جنيها، رسم تظلم الشهادة الإعدادية بالبحر الأحمر لكل مادة تورد بخزينة التربية والتعليم بالبحر حسب تعليمات وزارة التربية والتعليم.

نتيجة الشهادة الإعدادية بالبحر الأحمر

كان اعتمد اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر نتيجة الشهادة الإعدادية بالبحر الأحمر للعام الدراسي الحالي 2023‪ بنسبة نجاح 80.4 مقدما التهنئة لطلاب الشهادة الإعدادية بالنتيجة