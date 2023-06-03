فتح باب تظلمات الشهادة الإعدادية بمحافظة دمياط اليوم

بدأت مديرية التربية والتعليم بدمياط، صباح اليوم، استقبال تظلمات الشهادة الإعدادية 2023 للفصل الدراسي الثاني من مختلف الإدارات التعليمية بالمحافظة، وذلك بعد اعتماد النتيجة من محافظ دمياط الدكتورة منال عوض، وإعلانها منذ عدة أيام.

خطوات تظلمات الشهادة الإعدادية بدمياط

وتستعرض «الوطن» كيفية تقديم تظلمات الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة دمياط، بحسب ما ذكره علي عبدالرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط.

- يتقدم ولي الأمر بطلب لإعادة تصحيح المواد التي يريد التأكيد من درجات ابنه بها، وذلك للجنة التظلمات بمدرسة عمر مكرم بدمياط.

- يسدد ولي الأمر رسوم تصحيح 35 جنيها للمادة الواحدة.

- صورة رقم جلوس الطالب بالشهادة الإعدادية، وصورة بطاقة ولي الأمر، ويتقدم بهما إلى لجنة تظلمات الشهادة الإعدادية بمدرسة عمر مكرم بدمياط.

- ينتظر ولي الأمر نتيجة تظلمات الشهادة الإعدادية بعد آخر موعد للتقديم، والتي تظهر بعد أيام قليلة من آخر موعد لتقديم التظلمات.

مواعيد تظلمات الشهادة الإعدادية بمحافظة دمياط

وتبدأ تظلمات الشهادة الإعدادية بمحافظة دمياط من اليوم وتستمر لمدة 7 أيام، ويتم الإعلان عنها على صفحة العلاقات العامة والإعلام بمديرية التربية والتعليم، أو عن طريق التوجه إلى مديرية التربية والتعليم.