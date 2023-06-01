موعد تظلمات الشهادة الإعدادية 2023 بالقاهرة.. تستمر 15 يوما

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، عن فتح باب التظلمات على نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022/2023 يوم الأحد المقبل الموافق 5 يونيو ولمدة 15 يوماً وتقديم التظلمات سيكون بالإدارات التعليمية التابعة لها المدرسة.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالمدارس السبت

وأكد أيمن موسى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، أن نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022-2023 ستكون متاحة في المدارس يوم السبت المقبل.

لينك نتيجة الشهادة الإعدادية 2023

وأضاف مدير المديرية، أنه يمكن لطلاب الشهادة الإعدادية الحصول على النتيجة اليوم الخميس، عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة بإدخال رقم الجلوس، أو من على هذا الرابط.