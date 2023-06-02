أخبار روسيا وأوكرانيا.. إسقاط 30 صاروخا فوق العاصمة كييف

قالت القوات الأوكرانية إن دفاعاتها الجوية في العاصمة كييف، نجحت في إسقاط أكثر من 30 صاروخا وطائرة مسيرة روسية ليلا، مع إصابة شخصين بسبب سقوط الحطام بينهما طفل، كما ألحق الحطام المتساقط أضرارًا بخمسة منازل خاصة، وذلك قبل أن ترفع السلطات الأوكرانية التحذيرات من الغارات الجوية في معظم أنحاء البلاد، وذلك في إطار آخر تحديثات أخبار روسيا وأوكرانيا.

أخبار روسيا وأوكرانيا.. كييف تعلن التصدي لهجمات روسية بالصواريخ

وبحسب وكالة رويترز، شنت روسيا نحو 30 صاروخا منفصلا وضربات بطائرات مسيرة ضد مدن أوكرانية منذ بداية مايو، وعو آخر التطورات الميدانية فيما يتعلق بأخبار روسيا وأوكرانيا، قالت السلطات العسكرية في كييف، في رسالة على تطبيق تليجرام، إن روسيا أطلقت طائرات بدون طيار وصواريخ كروز في نفس الوقت، وأضافت القوات الاوكرانية في بيان: «حسب المعلومات الاولية فان قوات الدفاع الجوي رصدت ودمرت اكثر من 30 هدفا جويا من مختلف الانواع في المجال الجوي فوق كييف وحولها».

وكتب عمدة كييف فيتالي كليتشكو، الذي أبلغ في وقت سابق عن موجتين منفصلتين من الهجمات على »تليجرام» إنه لم تكن هناك مكالمات لخدمات الإنقاذ، وقال الجيش الأوكراني إن روسيا أطلقت 15 صاروخا و 18 طائرة مسيرة.

هجمات على مناطق روسية

من جهة أخرى، أفاد عدد من الحكام الروس بشن هجمات على مناطقهم اليوم، وذلك بحسب شبكة سي إن إن، في إطار تغطيتها لأخبار روسيا وأوكرانيا، وقال القائم بأعمال حاكم المنطقة إن طائرتين بدون طيار هاجمتا منشآت للوقود والطاقة في سمولينسك غربي روسيا في وقت مبكر من اليوم.

وكتب الحاكم فاسيلي أنوخين على تطبيق تليجرام أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار جسيمة، وضربت الطائرتان بدون طيار بعيد المدى نحو الساعة 3 صباحًا بالتوقيت المحلي في قريتي بيريسنا وديفاسي ، وفقًا لأنوخين، وأفاد مسؤولون محليون في العديد من المناطق الروسية المتاخمة لأوكرانيا بقصف، بما في ذلك في بريانسك، حيث ألقى الحاكم ألكسندر بوغوماز باللوم المباشر على القوات المسلحة الأوكرانية.