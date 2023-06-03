رئيس حزب الإصلاح والنهضة: الحوار الوطني ظاهرة غير مسبوقة في مصر

قال هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إنَّ تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناقشة قانون المجلس الأعلى للتعليم والتدريب في الحوار الوطني خلال الأسبوع الماضي، يُعد بادرة تدل على أهمية الحوار الوطني وتفاعل الرئيس معه، وهو ما أعلنه في رمضان قبل الماضي.

عبد العزيز: ملف التعليم في مصر مسألة أمن قومي

وأضاف «عبد العزيز» في مداخلة هاتفية خلال تغطية خاصة للحوار الوطني على شاشة «إكسترا نيوز» مع الإعلامية دارين مصطفى، أنَّ ملف التعليم في مصر بمثابة مسألة أمن قومي من الطراز الأول، مؤكدًا أنَّ ما يحدث الآن في الحوار الوطني يُعد ظاهرة غير مسبوقة على الواقع السياسي المصري.

نخبة من المتخصصين بجلسات الحوار الوطني

تابع رئيس حزب الإصلاح والنهضة، موضحاً أنَّ جلسات الحوار الوطني تتضمَّن مناقشات مجتمعية تضم نخبة كبيرة من المتخصصين في ظاهرة غير مسبوقة على الواقع السياسي المصري.

نخبة كبيرة بالمناقشة المجتمعية لقانون المجلس الأعلى للتعليم

وأوضح أنَّ المناقشة المجتمعية لقانون المجلس الأعلى للتعليم والتدريب في الحوار الوطني تتضمَّن نخبة كبيرة من المختصين والمهتمين مجتمعين في مكان واحد، وتضم أيضًا كل الأجهزة والجهات التي كان يحدث بينها تضارب في السابق، بجانب المثقفين والمهتمين والأكاديميين ورؤساء جامعات ووزراء تعليم سابقين، والهدف التنسيق والاستماع لكل الرؤى.