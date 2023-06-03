رئيس «فاجنر» يتهم الجيش الروسي بالتنازل عن أراض في منطقة بيلجورود

أعلن الجيش الروسي القضاء على أكثر من 200 جندي أوكراني على محور دونيتسك، في أشرس المعارك التي تخوضها فصائل هجومية من قوات «أحمد» الخاصة في وسط بلدة مارينكا، ووحدات من الفيلق الأول للجيش في بلدة أفدييفكا.

إجمالي خسائر الجيش الأوكراني خلال 24 ساعة

وأوضح الجيش الروسي أن إجمالي الخسائر البشرية للجيش الأوكراني على كل المحاور خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغت نحو 585 جنديا.

فى سياق متصل، اتهم رئيس مجموعة فاجنر العسكرية، يفجيني بريجوجين، الجيش الروسي السبت بالتنازل عن أراضٍ في منطقة بيلجورود الروسية، وفقا لقناة «العربية».

وقال بريجوجين إن «وزارة الدفاع الروسية ليست في وضع يمكنها من القيام بأي شيء لأنها غير موجودة في الواقع، إنها في حالة من الفوضى»، منوها بأنه مستعد لإرسال وحداته للدفاع عن منطقة بيلجورود الروسية المتاخمة لأوكرانيا، والتي تعرضت في الأيام الأخيرة لقصف وهجمات مكثفة.

وحذر بريجوجين: «إذا لم توقف وزارة الدفاع الروسية ما يحدث في منطقة بيلجورود.. حيث يتم الاستيلاء على أراضٍ روسية فمن الواضح أننا سنتدخل»، مؤكدا في رسالة صوتية نشرها مكتبه الإعلامي: «سندافع عن شعبنا.. الروسي وكل من يعيش هناك»، موضحاً أن رجاله لن ينتظروا «دعوة» أو إذناً للانتشار في المنطقة.

الأوضاع في بيلجورود

وتابع بريجوجين «الشيء الوحيد الذي سنطلبه هو الذخيرة حتى لا نكون خالي الوفاض كما نقول في روسيا».

وتعرضت منطقة بيلجورود في الأيام الأخيرة، ولا سيما مناطقها الأقرب إلى الحدود الأوكرانية، لنيران كثيفة غير مسبوقة منذ بدء الأزمة الأوكرانية في فبراير العام الماضي.