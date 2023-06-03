عضو «أمناء الحوار الوطني»: قضايا المحور السياسي متكاملة ولا يجب مناقشتها منفردة

قال الدكتور محمد فايز فرحات، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إنَّه يجب النظر إلى قضايا المحور السياسي بالحوار الوطني على أنها مكملة لبعضها البعض، ولا يُنظر إليها بمعزل عن بقية القضايا الأخرى، موضحا أنَّ القانون الانتخابي والأحزاب السياسية وعدد أعضاء مجلسي الشعب والشورى والدوائر الإنتخابية جميعها مكملة لبعضها البعض.

فرحات: تطوير وتعديل أحد قضايا المحور السياسي يستلزم النظر في القضايا الأخرى

وأضاف «فرحات» خلال استضافته في فقرة خاصة عن الحوار الوطني على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّ أي تطوير أو نقاش أو تعديل أو تغيير في قضايا المحور السياسي تنعكس بالضرورة على باقي القضايا فهي بمثابة بناء متكامل.

المحور السياسي بناء متكامل

تابع عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أنَّ المحور السياسي بناء متكامل وأي تعديل به أو تطوير لأحد أبعاده يستتبعه تغييرات، وبالتالي لابد من إعادة النظر في العديد من القضايا الأخرى وثيقة الصلة.

وأوضح أن أمناء مجلس الحوار الوطني لا ينحازون لقضايا بعينها على حساب قضايا أخرى، قائلاً، «البناء السياسي بحاجه إلى نقاش وكافة اللجان تتكامل مع بعضها البعض».

أشار «فرحات»، إلى أنَّ مجلس الأمناء يجب أن يناقش كافة الأمور للوصول إلى أفضل النتائج والاصلاح، ويجب أن يشمله التكامل وكذلك بالنسبة للمخرجات الخاصة بالمحور السياسي.