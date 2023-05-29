حوادث اليوم: ضبط شقة لتصنيع المخدرات.. وتنفيذ 81 ألف حكم قضائي

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملات مكبرة خلال الـ 24 ساعة الماضية على مستوى الجمهورية تمكنت خلالها من ضبط عدد من الخارجين على القانون وضبط عدد من القضايا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الوقائع.

شقة لتصنيع المخدرات في التجمع الخامس

وفي منطقة التجمع الخامس، تمكنت حملة أمنية مكبرة من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بتصنيع مخدر البودر والاتجار فيه داخل إحدى الشقق المستأجرة، وقام رجال الشرطة بضبطه وبحوزته بندقية آلية وبندقية خرطوش وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة وكمية من البودر الخام والمخلوط وزنت 4,230 كيلوجراما وعدد من الأقراص المخدرة ومبلغ مالي وماكينة عد أوراق نقدية - عدد 2 ميزان حساس وهاتف محمول وسيارتين وأدوات وخامات للتصنيع.

وخلال مواجهة المتهم أمام جهات التحقيق، اعترف بتفاصيل جريمته وحيازته لتلك المواد المخدرة لتصنيع مخدر البودر باستخدام الأدوات والخامات المضبوطة والاتجار فيه، والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه الإجرامي، والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائه، والسيارتين لتسهيل تنقلاته، والأسلحة النارية بقصد الدفاع، وعقب انتهاء التحقيق مع المتهم أمرت جهات التحقيق بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، كما أمرت بالتحفظ على المواد المخدرة والأسلحة المضبوطة، وسرعة إجراء تحريات الشرطة في الواقعة.

مخدرات بـ 4 ملايين جنيه

وواصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط حائزي وتجار المواد المخدرة، لتتمكن حملة مكبرة بالإسكندرية من ضبط تاجر مخدرات ضبط بحوزته 360 طربة حشيش بالإسكندرية قيمتها مليون جنيه، وأجرت جهات التحقيق تحقيقاتها مع المتهم وأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات الشرطة في الواقعة والتحفظ على المواد المخدرة المضبوطة بحوزة المتهم.

وحملة أخرى في شمال سيناء ضبطت سيدتين وبحوزتهما 474 طربة حشيش قيمتها 3 ملايين جنيه و300 ألف جنيه، كما أمرت جهات التحقيق تحقيقاتها مع المتهمتان وأمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات الشرطة في الواقعة والتحفظ على المواد المخدرة المضبوطة بحوزتهما.

81 ألف حكم قضائي

كما واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملاتها المكبرة، وتمكنت خلال الـ 24 ساعة الماضية في مختلف المحافظات، من ضبط 137 قطعة سلاح ناري بحوزة 121 متهم بالإضافة إلى تنفيذ 81604 حكما قضائيا متنوعًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.