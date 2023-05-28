الأمن العام: ضبط 308 قضايا مخدرات وتنفيذ 81 ألف حكم قضائي متنوع

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة، أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

ففي مجال ضبط قضايا المخدرات تم ضبط (308) قضايا مواد مخدرة بإجمالي (324) متهما ضُبط خلالها الآتي: كمية من مخدر الحشيش وزنت 120,235 كيلو جرام، كمية من مخدر البانجو وزنت (81,050 كيلو جرام، كمية من مخدر الهيروين وزنت (16,931 كيلو جرام).

ضبط كوكتيل مخدرات

كما تم ضبط كمية من مخدر الهيدرو وزنت (15,450 كيلو جرام)، كمية من مخدر الشابو وزنت (4,135 كيلو جرام)، كمية من مخدر الآيس وزنت (1,495 كيلو جرام)، كمية من مخدرالإستروكس وزنت (1,485 كيلو جرام)، وكمية من مخدر البودر وزنت 410 جراما، 2206 قرصا مخدرا.

وفي مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (137 قطعة سلاح نارى بحوزة 121 متهم)، وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 81604 حكما قضائيا متنوعا.

وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية تم ضبط تشكيل عصابي ضم متهمين ارتكبا حادثا، وفي مجال ضبط المتهمين الهاربين، تم ضبط (37) متهما، بالإضافة إلى ضبط (224) دراجة نارية مخالفة و24094 مخالفة مرورية متنوعة.

وفي مجال فحص السائقين تم فحص 60 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة ، وتبين إيجابية 10 منهم.