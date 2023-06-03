أحمد المسلماني: علاقة مصر بدولة ساحل العاج تاريخية وقوية

قال الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد المسلماني، إن ساحل العاج من الدول المهمة في أفريقيا منذ استقلالها عام 1960، ولها علاقات طيبة مع مصر منذ عصر الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، مؤكدا أنه على مدى العقود الطويل هناك علاقات قوية بين مصر وساحل العاج.

المسلماني: ساحل العاج المنتج الأول للقهوة في العالم

وأوضح «المسلماني» خلال تقديمه برنامج «الطبعة الأولى»، المذاع على فضائية الحياة، أن ساحل العاج هي المنتج الأول في العالم للكاكاو والقهوة، وهذا شيء مهم للغاية، موضحا أن الكاكاو هو المادة الرئيسية لصناعة الشيكولاته في العالم، لافتا إلى أن دولة ساحل العاج طلبت من الرئيس السيسي التعاون في تطوير الصناعة الغذائية.

وتابع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد المسلماني: «مرت ساحل العاج بحروب وإرهاب، وعلاقتنا بساح العاج جيدة، والمؤثر الثقافي المصري عبر الأزهر والكنيسة القبطية، له تأثير كبير للغاية».

الرئيس السيسي تحدث عن التعاون الثنائي

وأوضح «المسلماني» أنه «في زيارة السيسي لساحل العاجل تكلم عن التعاون الثنائي والقاري وساحل العاجل، اللي فيها أكبر إنتاج للكاكاو في العالم، ومنتج كبير للقهوة ومواد أولية كتير تقدر تكون دولة قوية، لكن تحديات الداخلية والحروب الأهلية ووتيرة الإرهاب المتصاعدة يعرقلان التنمية».