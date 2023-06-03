ركاب المترو يشيدون بالمشروعات القومية: قضينا على العشوائيات وطورنا الصحة والقرى

عبّر عدد من المواطنين عن آرائهم في المشروعات التنموية التي تنفذها الدولة المصرية في الجمهورية الجديدة، مثل العاصمة الإدارية، ومبادرة «حياة كريمة» وتطوير الريف المصري.

حوار بين اثنين من المواطنين في إحدى عربات مترو الأنفاق في طريقهما للعاصمة الإدارية الجديدة، وسأل أحدهما عن سبب إنشاء العاصمة الإدارية، ليرد عليه أحد الركاب قائلا: «أنا والناس اللي زيي هنشتغل فين لو مفيش عاصمة إدارية واهي حاجة بتفيد البلد أكتر من تطوير الأرياف».

ليرد أحد القادمين من الأرياف: «مستكتر علينا الصرف الصحي والمياه النظيفة؟ ده لا كان عندنا مستشفيات ولا مدارس ولا مراكز شباب ودلوقت زعلانين من وجود حياة كريمة؟».

وسأل أحد الركاب متعجبا من سبب إنشاء الطرق والكباري، ليرد عليه آخر: «الواحد عشان يخرج من بيته كان بينزل قبلها بسنة دلوقت الموضوع اختلف وبتوصل في ميعادك وفي دقايق، واهي أهم من العشوائيات اللي بيتصرف عليها ملايين».

تطوير العشوائيات

لترد مواطنة عليهم جميها: «إحنا كنا 7 عايشين في أوضة وبنخاف السقف يقع علينا في أي لحظة وبيوتنا أهم أكيد من محطات الكهرباء»، فيرد عليها أحد الركاب: «انتو نسيتوا الكهرباء كانت بتقطع قد أي زمان احمدوا ربنا واهي برضو مهمة زي مبادرات الصحة اللي عالجت وشالت المرض عن ناس كتير جدا».

المبادرات الصحية

ليرد عليه شاب قائلًا: «هوا إيه بس يا حاج أنا أبويا كان عنده فيروس سي ولولا المبادرات اللي مش عجباك دي كان زمانه راح فيها، مش كانوا يصرفوا شوية على التعليم».

لترد أم مصرية: «أنت بتقول كده علشان معندكش أولاد، لو فضلنا نستنى على كل حاجة محدش هيتعلم».