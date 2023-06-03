«البيئة»: نطبق معايير دولية لقياس درجة جودة الهواء في مصر

قال الدكتور مصطفى مراد، رئيس قطاع نوعية البيئة بوزارة البيئة، إنَّ هناك معايير عالمية يتم تطبيقها لتحديد جودة الهواء في مصر، ودور هذه المعايير هو رصد الملوثات المسببة لأنواع التلوث لهواء البيئة المحيطة، موضحًا أنَّه تم الاتفاق على أنَّ هناك 6 ملوثات للبيئة، من بينها الأتربة والغازات الناتجة عن حرق الوقود.

مراد: معايير دولية لتحديد درجة تلوث الهواء

وأضاف «مراد» خلال مداخلة هاتفية له مع برنامج «مساء DMC» الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري على شاشة «DMC»، أنَّه بناء على المعايير المتفق عليها دوليًا يتم تحديد درجة تلوث الهواء وإذا ما كان في منطقة آمنة أم حرجة.

أبرز العوامل التي تحدد جودة الهواء في مصر من عدمه

وتابع رئيس قطاع نوعية البيئة بـ وزارة البيئة، أنَّ جودة الهواء في مصر يتم تحديدها من خلال قياس نسبة وتركيز الجسيمات من أتربة وعوادم ودرجة تواجد غازات عالقة بالهواء مثل ثانى أكسيد الكبريت وأول أكسيد الكربون والرصاص.