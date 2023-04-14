كيفية تحسين البيئة الصناعية والتحكم في التلوث.. التفاصيل الكاملة

كشف تقرير لوزارة البيئة أن التحكم في التلوث الصناعي يعتمد على تحسين البيئة الصناعية من خلال خفض استهلاك الموارد البيئية خفضاً ملموساً، واستبدال المواد الملوثة للبيئة المستخدمة في العمليات الإنتاجية، والضارة المستخدمة في الصناعة بمواد أخري صديقة للبيئة، والحد من الانبعاثات بوضع وحدات للمعالجة، تؤدي الى التخلص من الانبعاثات بشكل فني وتقني آمن على البيئة.

التحكم في التلوث الصناعي

وأوضحت وزارة البيئة أن التحكم في التلوث الصناعي قائم على مراقبة عمليات الصرف الصناعي خلال العملية الصناعية بكافة الوحدات الانتاجية التي تتم داخل المنشأة، وصولاً إلى المنتج النهائي للتأكد من مطابقة الصرف الصناعي للحدود القانونية والتشريعية والقرارات الوزارية المنظمة قبل الصرف على الشبكة وعلى المسطحات المائية.

تطبيق نظم الإدارة البيئية

ولفتت الوزارة إلى أن هناك آليات تتم للتحكم في التلوث الصناعي عن طريق إدخال أساليب الإنتاج الأنظف في العمليات الصناعية وتطويرها من خلال الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية، واستخدام أساليب اقتصادية لإعادة استخدام الموارد ومخلفات الإنتاج، ومراجعة الطرق المستخدمة في التحكم في الانبعاثات وإدارة المخلفات والصرف الصناعي من خلال تطبيق نظم الإدارة البيئية، وإيجاد سبل وطرق تطبيقية لمنع التلوث.