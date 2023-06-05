في الذكرى العاشرة لـ30 يونيو.. مواطنون بالدقهلية: «بلدنا تغيرت وحصلت فيها طفرة»

مرت 10 سنين على انطلاق ثورة 30 يونيو، التي نزل خلالها الملايين من المواطنين إلى الشوارع، مطالبين بإسقاط حكم تنظيم الإخوان وعزل محمد مرسي، بعد ما تسبب فيه التنظيم من جرائم لا تغتفر، وتحديدًا بمحافظة الدقهلية التي شهدت العديد من المآسي، وصلت لحد التفجيرات التي راح ضحيتها المئات من الشهداء.

آراء المواطنين في ثورة 30 يونيو

ورصدت «الوطن» عددًا من آراء مواطني وقيادات محافظة الدقهلية الذين طالبوا بإسقاط حكم الإخوان، ونزلوا إلى الميدان برفقة أسرهم وذويهم، إذ يقول عبد الله وجدي، مسؤول الاتصال السياسي بمجلس مدينة محلة الدمنة بالدقهلية: «أنا من شباب المنصورة، وشاركت في المظاهرات، ولم أعير تهديدات الإخوات أي اهتمام، ونزلت إلى الميدان رفقة أولادي بالرغم من صغر سنهم أنذاك، لأن هذه بلدنا».

وأضاف: «محافظة الدقهلية شهدت إنجازات عظيمة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي وهو أول من أمر بتطوير العشوائيات، مثل مساكن سندوب والجلاء وإنشاء كوبري سندوب، والرئيس السيسي أحدث طفرة كبيرة، مثل بناء مدينة المنصورة الجديدة».

وكيل وزارة الزراعة: إنجازات السيسي لايمكن إنكارها

وكشف الدكتور طارق صلاح سالم، وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية، عن إنجازات الرئيس السيسي في محافظة الدقهلية وتحديدا في ملف الزراعة قائلا: الرئيس له العديد من الإنجازات التي لا يمكن إنكارها وملموسة على أرض الواقع، إذ تم بناء 8 مجمعات زراعية مكتملة بطريقة حديثة، تضم مقرًا للمجلس التعاوني لإدارة الجمعية ومقرًا للعاملين ومخازن».

وتابع: «كما أمر السيسي بإنشاء مقر كامل ومنفصل عبارة عن مركز إرشادي يسهل من عملية عرض ونقل التوصيات الإرشادية، إضافة لجهود الرقمنة في قطاعات مهمة جدًا أهمها عملية صرف الأسمدة وكارت الفلاح لتسهيل عملية الصرف، وتوفير جهد ووقت وضمان حصول المزارع على مستحقاته من مستلزمات الإنتاج المدعومة من قبل الدولة، تم دعم المزارعين بقيمة تتجازر الـ10 مليارات.

السيسي واقف صامد زي الأسد

وتقول سعدية فرغلي، ربة منزل بالمنصورة: «مرسي مكنش ينفع يبقى رئيس شوفنا أيام صعبة معاه، وده لا ينطبق عليه مواصفات الرئيس، وشوفنا البلطجة وانقطاع الكهرباء، وكنا بنام خايفين مكنش في أمن ولا أمان وكانوا بيضربونا في الشارع، لم أنسى شهداء الشرطة عندما فجروا مديرية أمن الدقهلية».

وتتابع سعدية: «نزلت إلى الميدان ووقعنا على استمارة تمرد لتفويض الرئيس السيسي لإدارة الدولة التي انهارت على يد تنظيم الإخوان، وبالفعل عمل إنجازات كتيرة، والدقهلية حدثت فيها طفرة كبيرة وأنا واحدة من المواطنات كنت أعيش في العشوائيات، الآن أعيش في حياة كريمة وآدمية»، مشددة: «السيسي استلم البلد وهي في خراب وبالرغم من كدا واقف وصامد زي الأسد».

السيسي سيطر على نار الفتنة

ويضيف شريف العطار، أمين أمانة التدريب المهني بالجمهورية بحزب الحركة الوطنية، لـ«الوطن»: «مع اقتراب موعد ثورة 30 يونيو المجيدة يجب أن نسترجع ما حدث، ونرى ما يحدث الآن، فلا يجب أن نغفل ما قام به الرئيس من إنجازات، كما سيطر على زمام الأمور، وأخمد نار الفتنة التي أججها تنظيم الإخوان، واستطاع أن يعبر بمصر من نفق مظلم كان سيؤدي بنا يوما ما أن نصبح لاجئين».

السيسي أعاد هيبة الدولة مجددا

في السياق، قال المهندس زكريا عبد المنعم، أمين مساعد في لجنة الزراعة بحزب مستقبل وطن: «استطاع الرئيس السيسي أن يضع مصر على طريق النهضة الزراعية بعد عقود من الإهمال والتعديات وتآكل الرقعة الزراعية أثناء حكم الإخوان، وأولت الدولة اهتماما كبيرا لتحقيق النمو الاقتصادي من بعد ثورة 30 يونيو، وانتقلت لمرحلة جديدة من بعد الانهيار والعجز إلى إنجازات، على كافة الأصعدة لرفع مستوى معيشة المواطن والمضي قدمًا بتحسين خدمات الإسكان والصحة والنقل والزراعة، والرئيس أعاد هيبة الدولة مجددا».

مبادرة قادرون باختلاف لدعم ذوي الهمم

«بشكر الرئيس السيسي لدعمه ذوي الهمم، هو أول رئيس يهتم بهذا الملف، كنت زمان مش بعرف أمشي في أي مكان الناس كانت بتعاملنا وحش، مكنش لينا حقوق، وهو رد حقوقنا وبقينا بنمشي رافعين راسنا لا نهاب أحد بفضل الله ثم الرئيس، ومبادرة قادرون باختلاف دي بسميها مبادرة القرن»، هذا ما يقوله محمد عمران، مبتهل من ذوي الهمم بالمنصورة لـ«الوطن».