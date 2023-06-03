وظائف في السفارة الأمريكية بمرتب يصل إلى 105 آلاف جنيه.. اعرف التفاصيل

يتجه الكثير من الشباب بعد تخرجهم من الجامعات، والحصول على شهادة إتمام الدراسة، إلى البحث عن وظائف خالية بمرتبات تكون مناسبة لمتطلبات الحياة، وتهتم السفارة الأمريكية في مصر بتوفير فرص عمل ووظائف خالية للشباب، إذ أعلنت عبر الموقع الرسمي الخاص بها عن وظائف في وظيفة مساعد دعم البعثة «مساعد تنظيم إداري»، بمرتبات مجزية.

وأوضحت السفارة الأمريكية، في إعلانها عن الوظائف الخالية، عن تفاصيل تلك الوظائف، التي من المقرر أن ينتهي التقديم بها 5 يونيو الجاري، بمرتبات تصل إلى 105 آلاف جنيه.

المؤهلات المطلوبة لوظائف السفارة الأمريكية

- أن يكون المتقدم للوظائف لديه خبرة لا تقل عن 5 سنوات من الخبرة المتخصصة في الميزانية والعمليات المالية والدعم الإداري والخدمات اللوجستية والإدارة والبحث والتحليل.

- إثبات الخبرة في إجراء أبحاث السياسات، وإعداد مجموعة متنوعة من التقارير والمذكرات المكتوبة، باستخدام مجموعة متنوعة من قواعد البيانات.

- أن يكون لديه ما لا يقل عن 3 سنوات من الخبرة العملية المحددة المتعلقة بخدمة العملاء وصناعة النقل التجاري.

- أن يكون قادرا على فهم هيكل وزارة الأمن الداخلي للولايات المتحدة.

- يجب أن يكون قادرًا على فهم وتطبيق هيئة عالية التقنية من اللائحة الفيدرالية.

- فهم هيكل الحكومة المصرية، بما في ذلك الجمارك والهجرة وإنفاذ القانون.

- أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس بالجامعة، في مجالات مثل الأعمال والتعليم واللغة الإنجليزية والتاريخ والعلوم السياسية والقانون القانون.

- إجادة التحدث والقراءة والكتابة باللغتين الإنجليزية والعربية.

- يجب أن يمتلك شاغل الوظيفة مهارات تحليلية متقدمة، وأن يُظهر قدرة شديدة على تحديد الأولويات بشكل مستقل، وتعدد المهام وتنفيذ العمل.

القدرة التحليلية لتفسير السياسات

- يجب أن يتمتع شاغل الوظيفة بالقدرة التحليلية لتفسير السياسات والميزانيات المعقدة وخطط الإنفاق.

- يجب على شاغل الوظيفة، إثبات القدرة على التواصل كتابيًا لشرح متطلبات السياسة المعقدة، وصياغة تقارير ومخططات وجداول بيانات مفصلة.

- أن يكون لديه مهارات الكمبيوتر الأساسية، مثل البيانات ومعالجة الكلمات والمعرفة العملية بالآلات المكتبية الأساسية مطلوبة.

وعلى الراغبين في التقديم لوظائف السفارة الأمريكية الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بالسفارة، وتقديم البيانات والمستندات المطلوبة الخاصة بالوظيفة، واجتياز الشهادات الطبية والأمنية، قبل انتهاء التقديم يوم 5 يونيو الجاري.