محافظة الجيزة تعلن عن وظائف خالية في 6 أكتوبر.. الشروط وكيفية التقديم

أعلنت محافظة الجيزة متمثلة في جهاز رعاية الشباب والرياضة بالمحافظة عن توافر فرص عمل للشباب بمصانع السادس من أكتوبر، وذلك في منشور على الصفحة الرسمية لها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

نوعية الوظائف والشروط المطلوبة

وحددت محافظة الجيزة عبر المنشور نوعية الوظائف والشروط المطلوبة للراغبين في التقديم لفرص العمل وفقا لإعلان جهاز رعاية الشباب والرياضة بالمحافظة بمصانع السادس من أكتوبر، وهي كالتالي:

- مدير صيانة

- المؤهل: بكالوريوس هندسة ميكانيكا وكهرباء وهيدروليك

- السن: من 30 إلى 45 سنة.

- مراقبين جودة

- المؤهل: بكالوريوس علوم وزراعة.

- السن: من 21 إلى 35 سنة.

- موظف اداري

- المؤهل: جامعي

- السن من من 21 إلى 30 سنة

- محاسبة

- المؤهل: بكالوريوس تجارة

- السن: من 21 إلى 30 سنة

- أخصائية أي تي

- المؤهل: بكالوريوس هندسة

- السن: من 21 إلى 30 سنة

كيفية التقديم في الوظائف

وأعلن جهاز رعاية وتشغيل الشباب في الجيزة، أنه على الراغبين في التقديم لوظائف فرص العمل بمصانع منطقة السادس من أكتوبر، التوجه إلى مقر الجهاز في 300 ميدان الجيزة بعمارة النبراوي الدور الثاني يوميا من الساعة العاشرة صباحًا حتى الثانية عصر، ويمكن التواصل من خلال الاتصال بالمقر عبر أرقام التليفونات التالية «35711198 - 35730825».

مميزات فرص العمل للوظائف المطلوبة

وتمنح فرص العمل للوظائف المطلوبة التي أعلن عنها جهاز رعاية وتشغيل الشباب في الجيزة «تأمين اجتماعي - تأمين صحي - تأمين على الحياة - حوافز شهرية بخلاف الراتب- عقد عمل - فرص للترقيات للوظائف»