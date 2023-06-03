الإجازات الرسمية مدفوعة الأجر المتبقية في 2023.. تعرف عليها

يشهد شهر يونيو الجاري قبل نهايته بأيام معدودة، إجازات رسمية مدفوعة الأجر، للموظفين بالقطاعين الحكومي والخاص؛ إذ يحل موعد الأضحى المبارك 1444 هجرية، ومن خلاله يحصل المصريون على إجازة العيد، بداية من يوم الثلاثاء 27 يونيو 2023، وهو يوم وقفة عرفات، يتبعها 4 أيام إجازة عيد الأضحى، أي حتى 1 يوليو المقبل.

الإجازات المتبقية في 2023 للموظفين والطلاب

«الوطن» تستعرض في التقرير التالي، عدد أيام الإجازات الرسمية مدفوعة الأجر المتبقية في عام 2023، ويحصل عليها المصريون في القطاعين الحكومي والخاص، وطلاب مدارس وجامعات.

ويتبقى للمصريين بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى، أيام أخرى بمناسبات وطنية ودينية واجتماعية، وهي كما يلي:

- تنضم إجازة الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو، إلى أيام إجازات عيد الأضحى لتزامنها مع هذه الإجازة.

رأس السنة الهجرية.. من الإجازات المتبقية في 2023

- إجازة رأس السنة الهجرية، ستكون يوم الخميس 20 يوليو، بدلا من الأربعاء 19 يوليو الموافق للأول من شهر المحرم 1445 هجرية، وفقا لقرار مسبق من رئيس مجلس الوزراء بترحيل الإجازات الرسمية التي يتصادف وجودها في أول أو خلال الأسبوع إلى يوم الخميس من الأسبوع ذاته، لضمان انتظام المصالح الحكومية، وتقديم الخدمات للجمهور دون أي تعطل.

- إجازة ذكرى ثورة 23 يوليو، يوم الأحد 23 يوليو، ومن المتوقع أن يجرى ترحيلها بقرار رئيس مجلس الوزراء إلى الخميس 27 من الشهر ذاته.

- إجازة المولد النبوي الشريف يوم الأربعاء 27 سبتمبر، ومن المتوقع ترحيلها الى يوم الخميس 28 من الشهر ذاته، بقرار رئيس مجلس الوزراء .

- إجازة عيد القوات المسلحة الجمعة 6 أكتوبر، ومن المتوقع أن يصدر قرار رئيس مجلس الوزراء بجعلها يوم الخميس 5 من الشهر ذاته، بدلا من الجمعة؛ لأنه إجازة رسمية وعطلة فعلية.