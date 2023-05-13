إجازات شهر يونيو 2023.. تصل إلى 14 يوما

ينتظر الكثيرون الإجازات الرسمية من أجل الحصول على قسط من الراحة، وقضاء وقت ترفيهي بصحبة الأسرة والأصدقاء، ومع انتهاء الإجازات الرسمية لشهر مايو والتي تمثلت في عيد العمال فقط، ينتظر المواطنون الحصول على إجازات شهر يونيو 2023 والاستمتاع بها.

واستمرارًا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي إجازات شهر يونيو 2023 الرسمية بالإضافة إلى العطلات الأسبوعية.

إجازات شهر يونيو 2023

وتأتي إجازات شهر يونيو 2023 على النحو التالي:

- إجازة عيد الأضحى المبارك وتبدأ من الثلاثاء 27 يونيو حتى السبت 1 يوليو.

- إجازة ثورة 30 يونيو

العطلات الأسبوعية في شهر يونيو 2023

ويحصل المواطنون على الإجازات الرسمية في شهر يونيو بالإضافة إلى العطلات الأسبوعية التي تصل 9 أيام، ليكون مجمل ما يحصل عليه المواطنون من إجازات خلال شهر يونيو 2023، 14 يوما.

الإجازات المتبقية عقب إجازات شهر يونيو 2023

- يوم الثلاثاء 18 يوليو 2023: الاحتفال برأس السنة الهجرية.

- يوم الأحد 23 يوليو 2023: الاحتفال بعيد ثورة 23 يوليو 1952.

- يوم الجمعة 6 أكتوبر 2023: الاحتفال بعيد القوات المسلحة (6 أكتوبر 1973).

- يوم الثلاثاء 26 سبتمبر 2023: الاحتفال بعيد المولد النبوي الشريف.