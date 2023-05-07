تعرف على موعد إجازة عيد الأضحى المبارك.. وآخر إجازات عام 2023

أقل من 7 أسابيع على موعد إجازة عيد الأضحى 2023، وكشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عن موعد العيد جغرافيا، في حين يبقي الموقف النهائي للموعد وفقا لرؤية هلال شهر ذو الحجة من جانب المملكة العربية السعودية، إذ إنّها الجهة الوحيدة لإعلان موعيد عيد الأضحي شرعا، بسبب تحديد يوم وقفة عرفات وصعود الحجيج على جبل عرفات.

تعرف على موعد إجازة عيد الأضحى المبارك 2023

ووفقا للمعهد القومي للبحوث الفلكية، فإنّ وقفة عيد الأضحى المبارك تكون الثلاثاء 27 يونيو، وأول أيام عيد الأضحى المبارك، سيكون الأربعاء 28 يونيو، لذا سيكون عدد أيام إجازة عيد الأضحى 5 أيام من الثلاثاء وحتى السبت.

الإجازات الرسمية المتبقية من 2023

في حين بعد انتهاء إجازة عيد الاضحي 2023، يتبقى فقط نحو 5 أيام من الإجازات الرسمية مدفوعة الأجر من عام 2023، لجميع العاملين في الدولة من القطاعين العام والخاص، كما يلي.

- إجازة عيد ثورة 30 يونيو، الجمعة 30 يونيو.

- إجازة رأس السنة الهجرية، الأربعاء 19 يوليو.

- إجازة ثورة 23 يوليو، الأحد 23 يوليو.

- إجازة المولد النبوي الشريف، الأربعاء 27 سبتمبر.

- إجازة 6 أكتوبر، الجمعة 6 سبتمبر.