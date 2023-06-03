داعية إسلامي عبر قناة الناس: النبي كان يساعد زوجاته دائما

قال مصطفى ثابت، الداعية الإسلامى، إن أم المؤمنين السيدة عائشة، رضي الله عنها وأرضاها، قد أوضحت من قبل ماذا كان يفعل أو يصنع النبي صلى الله عليه وسلم في بيته ومع أهله وزوجاته أمهات المؤمنين وأبنائه، على حد السواء.

ثابت: الرسول كان يساعد أهل بيته دائما

وأضاف «ثابت»، خلال تقديمه لبرنامجه «آيات بينات»، الذي يعرض على فضائية الناس، أن السيدة عائشة رضي الله عنها، قالت عن النبي إنه كان دائما يساعد أهله في البيت، إلا أنه إذا حضرت الصلاة كان يقوم إليها مسرعا، بمعنى أنه عليه الصلاة والسلام كان دائما يساعد زوجاته.

وأشار إلى أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، كان دائما ما يقول في دعائه: «اللهم أحيني مسكينا وأمتنى مسكينا واحشرني في زمرة المساكين يوم القيامة».