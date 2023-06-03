باحث شرعي يكشف لـ«قناة الناس» سبب اختيار النبي غار حراء للتعبُّد فيه

قال الدكتور يسرى جبر، الباحث الشرعي، إن النبي، صلى الله عليه وسلم، كان يحب عبادة التفكر والتدبر في عزلة عن الناس، لأن الإنسان حينما يبعد عن التشويش يمكنه ترتيب وجدانه، وتظهر الحكمة في ترتيب عقله، لافتا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم اختار غار حراء للتعبد؛ لأن جده عبد المطلب كان يتعبد فيه.

غار حراء للاستراحة والتعبد

وأوضح «جبر» خلال تقديمه برنامج «اعرف نبيك»، المذاع على قناة الناس، أن جد النبي عبد المطلب كان من شرفاء مكة، وكان كلما تعب من الاحتكاك بالناس ذهب إلى غار حراء للاستراحة والتعبد.

ولفت إلى أن النبي اختار غار حراء أيضا، لأنه كان في اتجاه الكعبة، ومن ثقب في الغار كان من بداخله يرى الكعبة، وهو ما كان يحبه النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام.

برامج دينية وشبابية وثقافية

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023، وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل، وأخرى دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.